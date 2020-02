¿Entrarán las carrozas en la Plaza Mayor?

Las carrozas del desfile de carnaval no se sabe si podrán entrar este año en la Plaza Mayor. Las obras para la construcción del nuevo edificio de la Banca Pecho impidieron su acceso en la edición anterior al estar invadido buena parte del espacio disponible por una grúa que ya ha sido desmontada recientemente. Sin embargo, el Ayuntamiento confiaba en que la constructora pudiera terminar de despejar la zona para que este año las plataformas pudieran finalizar el recorrido y no tener que enfilar directamente en el último tramo de la calle Postas sin pasar por la plaza. Sin embargo, la rotura de una máquina hará que se mantenga la incertidumbre a este respecto hasta el último momento. “Con la Policía estaba previsto que mañana por la mañana se deje un corredor de 4 metros ahí en la zona de Banca Pecho; supuestamente entre hoy y mañana les va a dar tiempo a retirar todo lo que tienen, pero ha habido una incidencia de una rotura de una máquina justo hoy que les ha traído la tierra y estamos un poco a la espera de si dará tiempo o no mañana a liberar ese espacio”, explica el concejal de Festejos, Emilio Berzosa.

En caso contrario, las carrozas tendrían que terminar su recorrido sin acceder a la plaza y dirigirse hacia el puente para abandonar el desfile y dirigirse hacia el Recinto Ferial, que está a disposición de las agrupaciones que quieran utilizarlo para aparcarlas y poder desmontarlas y devolverlas al Ayuntamiento a lo largo de la semana siguiente.