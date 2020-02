Los protagonistas del Club Houdini recalarán en Aranda en Carnaval

La programación diseñada por la Concejalía de Festejos con motivo de Carnaval tiene este año un aliciente extraordinario, especialmente para los más pequeños. El próximo lunes la Casa de Cultura acogerá la proyección de la tercera temporada del Club Houdini, un programa del canal de televisión infantil Disney Channel, que vendrá a la capital ribereña acompañada de algunos de sus actores.

Cartel anunciador de la proyección / imagen facilitada

Y es que su penúltimo episodio se grabó prácticamente en su totalidad en el Cementerio de Sad Hill, construido para el rodaje de la película ‘El bueno, el feo y el malo’, un paraje situado en la localidad de Santo Domingo de Silos que reconstruyó en 2016 la Asociación Cultural Sad Hill para conmemorar el quincuagésimo aniversario de la mítica cinta de Sergio Leone.

Se da la circunstancia de que este colectivo cuenta con varios arandinos entre sus componentes, siendo tres de ellos los fundadores de ‘Los Hijos de 1000 padres Teatro’, la marca western de la Asociación arandina ‘Hijos de la Comedia’. Ellos fueron los que ofrecieron al Ayuntamiento de Aranda la posibilidad de organizar esta proyección con la presencia de varios de sus protagonistas, que se prestarán a posar con el público, al que se recomienda aducir ataviado del lejano oeste, en un photocall habilitado para ello. “Se lo planteo al Ayuntamiento y para darle una vuelta de tuerca preguntamos a la productora si habría disposición de los niños y niñas que participan para venir; yo pensaba que me iban a decir que sería algo muy complicado, pero para mi sorpresa me dicen que es algo que no han hecho nunca y que les hace mucha ilusión”, comenta Sergio García, uno de los promotores, que explica que en un autobús desde Madrid se desplazarán el lunes la mayor parte de los protagonistas de la serie.

La proyección comenzará a las seis de la tarde del lunes. La entrada es gratuita, aunque se requiere invitación, que puede conseguirse a lo largo de esta tarde en la Casa de Cultura de Aranda.