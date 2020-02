Steven: "Estos cuatro meses me los tomo como un máster para aprender y demostrar que puedo estar ahí"

El Real Oviedo se ha movido mucho en el pasado mercado de invierno con la incorporación de cuatro jugadores para el primer equipo pero también ha habido novedades en el filial, con salidas de gente con peso que ha sido importante en los últimos meses de competición.

Uno de esos jugadores que ha salido del conjunto azul, aunque en este caso como cedido, ha sido Steven Prieto. El delantero ha sido uno de los canterano que en las últimas temporadas alternaba el primer equipo con el filial pero en esta campaña, tras no contar con esas opciones, ha decidido cambiar de aires.

Escucha la entrevista a Steven Prieto.

El delantero se ha marchado cedido al CD Badajoz hasta final de campaña y la próxima pretemporada la volverá a hacer con el Real Oviedo para que sea el técnico del primer equipo quien decida su futuro. Por ahora se ha marchado al cuatro extremeño con quien espera debutar ya este fin de semana.



Hoy Steven nos atendía en SER Deportivos Asturias y explicó cómo se produjo esa salida: "No piensas las cosas, te guías por tu corazón. Sabes que necesitas irte para aprender y llegar el año que viene fuerte para la pretemporada. Fue de un día para otro, hablé con el club y me dijo que me quedase. Al final salió lo del Badajoz, que sabemos que es un buen sitio para, crecer y aquí estoy".

"He tenido alguna oferta que otra y David Vizcaino me conocía desde pequeño. Escuché su apoyo y fue lo que me hizo decidirme. Su meta es hacer playoff y esa ambición me gusta. Estos cuatro meses me los tomo como un máster y aprender para demostrar que puedo estar ahí", explicó sobre la oferta del Badajoz.

"Sabía que tarde o temprano iba a tener la oportunidad porque siempre la tengo. Al final salió esto del Badajoz y es una oportunidad buena que si se me hubiese planteado antes también la habría aceptado", añadió.

En verano fue uno de esos jugadores que a pesar de haber sido promocionado para el primer equipo, volvió al Vetusta. Sobre eso el delantero comentó que "al ser joven lo importante es jugar. Fue decisión mía el haber bajado y acertada. Lo que quería era jugar".

"Javi estuvo desde que me marché hasta hace poco hablando conmigo. Tenemos una muy buena relación. Me ha hecho estar donde estoy y me ha ayudado a crecer. Gracias a él he marcado muchos goles y fue el propulsor para que mi carrera pueda seguir adelante", comentó Steven sobre Rozada.

"Tenían confianza en que Javi iba a sacar adelante lo de este año. Su salida a mi no me agrada pero bienvenido sea el que venga para sacar esto adelante. Aún no he hablado con él pero si no es hoy será mañana", sentenció el delantero.