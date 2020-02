Guardas forestales advierten de que la verdadera afección del vertedero a los ríos solo se sabrá cuando llueva

Según ha confoirmado URA en varias ocasiones, los análisis realizados en las cuencas de los ríos Ego y Deba, los más afectados por los lixiviados del vertedero, no presentan niveles preocupantes de contaminación. Desde la Asociación Profesional de Guardas Forestales de Gipuzkoa confirman que no se aprecian impactos en estos ríos, pero creen también que la afección es menor por la falta de lluvia y aumentará cuando lleguen las precipitaciones.

Según el portavoz de esta asociación, Antxon Gómez, los iuardas forestales actúan tomando muestras cuando existe un afección clara al medioambiente y "en estos momento no parece haberla. No han aparecido peces muertos, no ha aparecido el agua con olor donde se vea que hay una afección, lo que nos tememos es que cuando llueva se pueda dar".

Según el portavoz de esta Asociación, gran parte de las correntías de agua van hacia los ríos Ego y Deba y destaca que "hasta que no haya lluvia, y lluvia en cantidad, no se va a ver verdaderamente hasta qué punto los lixiviados del vertedero van afectar a las regatas. Ese será el momento de tomar muestras".