UGT pide otras protestas antes que la huelga en las limpiadoras de Educación

UGT de Euskadi ha expresado que "no avala" la huelga de 5 semanas convocada por los sindicatos ELA, LAB, ESK y CCOO en el colectivo de trabajadoras subcontratadas de la limpieza de los centros dependientes del Departamento de Educación del Gobierno Vasco y de la UPV/EHU, al entender que, antes de recurrir a esta medida "extrema", habría que llevar a cabo otras movilizaciones.

ELA, LAB, ESK y CCOO han llamado a dicho colectivo a 5 semanas de huelga, a partir del próximo 2 de marzo, con el fin de retomar la paralizada negociación del convenio y reclamar la equiparación salarial con las trabajadoras de limpieza propias del Ejecutivo, entre otras reivindicaciones.

En una nota, UGT ha explicado este jueves que "no avala" esa huelga y "no comparte" el momento ni la forma elegida para una protesta de esas dimensiones, al considerar que, "por responsabilidad", se deben plantear "antes" otro tipo de movilizaciones y medidas de presión que "no conlleven pérdidas económicas tan altas e importantes para los trabajadores".

Tras recordar que es el "segundo sindicato en representación en las contratas de limpieza de Educación y la UPV/EHU", UGT considera que "hay que adoptar otras medidas de presión como movilizaciones, concentraciones o paros parciales, antes de recurrir a la medida más extrema como las 5 semanas de huelga".

Ha remarcado que no secundar la huelga "no significa" que no esté de acuerdo en "denunciar los 5 años sin actualizar el convenio y otros temas como el abono de atrasos y la negativa de las empresas adjudicatarias al pago del plus de jornada partida, por equiparación en el convenio correspondiente a los trabajadores del sector".

Por ello, UGT ha destacado que, aunque no respalda la huelga, "apoya las movilizaciones destinadas a desbloquear el convenio" y "exige a la patronal abandonar su postura de cerrazón y que se presente en la mesa del convenio con una verdadera voluntad negociadora".

Este sindicato ha pedido al departamento vasco de Educación que "medie" en este conflicto, como "responsable último de la limpieza en los centros educativos".