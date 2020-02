Albiol: "Queremos demostrar en el Wanda que podemos estar con los de arriba"

El defensa del Villarreal Raúl Albiol destacó este miércoles la importancia de la visita de su equipo al Atlético de Madrid el próximo domingo al tratarse de "un partido especial" en el que pretenden demostrar que pueden "competir con los equipos de arriba".



Además, Albiol dijo ante los medios que el conjunto de Javi Calleja tratará de hacer valer sus virtudes para superar en el Wanda Metropolitano a un equipo que llega "con mucha fuerza tras vencer al campeón de Europa", como es el Liverpool.



El Villarreal, sexto clasificado, buscará mantener su plaza de acceso a Europa en un partido que el defensa valenciano prevé "muy duro" y que llega "en un momento de la temporada en el que está todo muy igualado". "Es una buena jornada al haber muchos enfrentamientos cruzados y ganar a un equipo fuerte como el Atlético te da un plus", reconoció.



Sobre la victoria de ayer martes del conjunto madrileño ante el Liverpool en Liga de Campeones, el futbolista del Villarreal quiso destacar que el equipo de Diego Simeone es "muy complicado" y que ante el Liverpool pudieron comprobar "cómo hacen las cosas y cómo ganaron al mejor equipo del mundo".



"Es difícil que mantengan ese nivel en todos los partidos. Las noches europeas son diferentes y sabemos que todos los equipos suelen dar un plus", apuntó Albiol, quien destacó el refuerzo anímico que recibió el Atlético tras su victoria del martes. "Ganar al campeón de Europa te da mucha fuerza", apuntó, si bien agregó que desconoce "si les va a afectar o no ese esfuerzo" en el apartado físico.



El defensa valenciano, consciente de la dificultad de seguir instalado en los puestos nobles de la tabla, afirmó que "aun quedan muchas jornadas y no va a ser nada fácil" y centró el objetivo del equipo en "pensar en cada partido y ya se verá si somos capaces de estar en la parte alta".



"Nos hemos acercado pero no pensamos en un objetivo concreto, solo en el partido del Wanda y en sacar algo positivo de allí", apostilló el central.



El equipo castellonense acumula una buena racha de resultados y en ese sentido Albiol consideró que se encuentran "con confianza y en un buen momento" por lo que confía en aprovecharlo, ya que son "ambiciosos" pero sin olvidar que "nos ha costado mucho estar arriba y hemos pasado por malos momentos", destacó.



Sobre su situación personal, Raúl Albiol restó importancia a las buenas estadísticas que lo acompañan ya que asegura que se centra en "estar bien cada partido y en ayudar al equipo, esto no para y cada día debes crecer y competir".



A pesar de las molestias físicas que sufre, el zaguero del Villarreal considera que no le impedirán completar la sesión de entrenamiento del jueves. "Estoy bien y solo me he retirado por precaución", concluyó.