El Ayuntamiento de Castelló rechazó ofertas de la provincia y apostó por Alt 165 con sede en Madrid

Como les avanzó Radio Castellón, el Ayuntamiento de Castelló encargó las bases de un contrato cercano a los 800.000 euros, destinado a la reforma de la Sala de Emergencias de la Policía Local, a una empresa con sede en San Lorenzo del Escorial, en la Comunidad de Madrid. Una compañía que no ha presentado sus cuentas en los últimos 15 años y no tiene indicio de actividad, según ha podido confirmar esta emisora. Además, la compañía que ganó el concurso, EUROCOP, también tiene la sede en el mismo municipio madrileño.

Según un informe al que ha tenido acceso Radio Castellón, firmado el pasado 11 de febrero, el consistorio alega que recibieron ofertas de tres compañías para redactar las bases del concurso, una de ellas, Alt 165, que consiguió la adjudicación tras presentar la oferta más económica, 20.000 euros. Las otras, Econectia y Almael, con sede en Vila-real y Castelló, fueron desestimadas, porque su oferta era de 21.000 euros, ligeramente superior. Radio Castellón también ha podido confirmar, que una de las compañías, Almael, también entró en liquidación en 2018.

Sobre el hecho de que la empresa Alt 165, elegida para redactar las bases del contrato, no haya presentado sus cuentas económicas en los últimos 15 años y no tenga indicio de actividad. El consistorio alega que la normativa no exigía la acreditación de la solvencia económica y financiera. Así como tampoco la acreditación de la solvencia técnica y profesional.

En el mismo informe del pasado 11 de febrero, el consistorio justifica la externalización del servicio para redactar las bases de la oferta, al hecho de que era la redacción y el tiempo, suponían una actividad compleja para los funcionarios. Una decisión, que decidieron los departamentos técnicos del consistorio.

Mañana, a las nueve y media de la mañana se celebra una nueva reunión de la Comisión de Investigación, que trata de averiguar si hubo irregularidades en la reforma de la Sala de Emergencias, cuyo coste estaba previsto que ascendiera a cerca de un millón y medio de euros.