Un total de 5.773 personas se benefician del reparto de casi 132.000 alimentos básicos

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), ha puesto en marcha la tercera fase del Programa 2019 de ayuda alimentaria a las personas más desfavorecidas, con el reparto gratuito de 131.929,76 kilos de alimentos en la provincia de Burgos. Supondrá un coste de 125.989,32 euros, que serán financiados con fondos europeos a través del FEAD (Fondo de Ayuda Europea para Personas Desfavorecidas). Se suministran de forma gratuita alimentos de calidad y primera necesidad como son: arroz blanco, garbanzos cocidos, conserva de atún, conserva de sardina, conserva de carne (magro), pasta alimenticia, tomate frito en conserva, galletas, verduras y frutas en conserva, tarritos infantiles de fruta, tarritos infantiles de pollo, leche entera UHT, batidos de chocolate y aceite de oliva.

Un 50% de estos se ha entregado al Banco de Alimentos y el otro 50% a Cruz Roja, que los distribuirán entre las 24 organizaciones asociadas de reparto, las cuales harán llegar los alimentos a sus beneficiarios. Un total de 5.773 personas en la provincia de Burgos podrán acceder a esta ayuda que les permitirán preparar una comida completa. Cruz Roja repartirá a alimentos a 2.837 personas, mientras que 2.936 los recibirán a través del Banco de Alimentos. En una visita a los centros de distribución, Banco de Alimentos de Burgos y Cruz Roja de Burgos, el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, ha comprobado el proceso de entrega a las organizaciones asociadas de reparto de la mano del vicepresidente de Banco de Alimentos Burgos, Miguel Ángel López Santaolalla, y del vicepresidente de Cruz Roja en Burgos, Ángel Ramos.

Entre las entidades que repartirán los alimentos en la provincia figuran Cáritas Diocesana Atención Familias, Promoción Gitana, Atalaya Cafetín, las oficinas locales de Cruz Roja o la Asociación de familias Numer. Pedro de la Fuente ha destacado que “este programa, que pone en marcha el Gobierno y que llega en esta edición de 2019 a su fin con esta tercera fase, supone un alivio para muchas familias que no pueden llegar a fin de mes. No se trata de una solución definitiva, pero es una ayuda de la que se benefician más de 5.500 personas en nuestra provincia”. Asimismo, el subdelegado ha recalcado “la necesidad de poner en marcha políticas sociales conducentes a que este tipo de programas no sean necesarios en el futuro. Mientras esto no sea una realidad, el Gobierno, en colaboración con las instituciones europeas, seguirá apoyando con esta, y otras iniciativas, a las personas más desfavorecidas.” Esta tercera fase es la última del programa 2019 y con la cual se han repartido gratuitamente en la provincia de Burgos un total 374.570 kilos de alimentos, con un valor de 358.410,43 euros.