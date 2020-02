Llueve menos para el CDB Clarinos que había acumulado una serie de derrotas consecutivas. Con la llegada de los triunfos, su presidente Claudio García ha tranquilizado a los aficionados puesto que “hemos tenido dos victorias consecutivas y la permanencia está garantizada. Ahora tenemos seis partidos que serán bastante duros, siendo el primero el sábado ante el Cadi La Seu en el que el aficionado seguro que lo pasará bien”, apuntó.

Las instituciones se han puesto manos a la obra y la primera de ellas ha sido el Cabildo de Tenerife, comentando el máximo cabeza visible del club tinerfeño que “ayer la consejera Concepción Rodríguez me decía que había firmado la concesión de una ayuda que nos permitiría ir a la copa y poder abonar los sueldos que se deben. Pero lo cierto es que el dinero no ha entrado y si no tenemos esa cantidad en nuestro poder no podríamos desplazarnos a disputar la copa de la reina. La subvención ronda los cien mil euros y nos valdría para poder cubrir algunas deudas y el desplazamiento a Salamanca. Estamos ahora mismo esperando a ver si logramos adelantar ese dinero a través de una operación bancaria pero desconocemos si se podrá llevar a cabo o no.Recibiendo las cantidades que tenemos concedidas no tendríamos problema alguno en poder acabar la temporada con solvencia pero no es lo mismo que te la concedan a que te la reciban pues pasa mucho tiempo”, declaró en la antena de la Cadena SER.

Haciendo una comparativa de cómo han sido tratados otros equipos de élite en el aspecto económico, Claudio García reconoció su malestar: “Estoy bastante decepcionado puesto que ves que otros equipos de la misma categoría en el deporte femenino no tienen este tipo de problemas. Quizás el tener la inexperiencia por ser novatos en la élite nos ha faltado poder tener otro tipo de convenios y patrocinios que podamos negociar con las entidades bancarias.Hemos tardado cuatro años para poder retomar la elite en el baloncesto femenino. Nos ha costado muchos sacrificios y los retrasos en los pagos nos hacen pensar si merece o no la pena el hacer este tipo de esfuerzos. El cambio de gobierno en las instituciones ha retrasado la tramitación de los pagos en concepto de subvenciones y patrocinios. Tendremos que seguir luchando para recuperar y poder hacer gestiones para el próximo año.

De cara a posibles salidas debido a estos problemas económicos que vive el club, el presidente del conjunto de Aguere considera que no se llevará a cabo ninguna otra baja: “Las chicas todas tienen que comer, deben pagar pisos donde viven y los suelos son muchos más bajos. Algunas se han plantado y han dejado de entrenar y otras como las nacionales han sido capaces de colaborar con nosotros. De momento no creo que se lleven a cabo más movimientos de salidas de jugadoras de aquí a final de temporada. Ninguna dejó de cobrar puesto que las que se fueron lo hicieron con su liquidación. Somos serios y cumplimos con nuestras responsabilidades”, terminó.