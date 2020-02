El Comité de Empresa de CECOSAM pide el cese del gerente

El Comité de Empresa de CECOSAM ha mantenido hoy una reunión de urgencia tras conocer la noticia del posible preacuerdo entre Ayuntamiento de Córdoba, la empresa Tanatorios de Córdoba y la propia empresa municipal de cementerios de retirarse del procedimiento judicial abierto para decidir sobre la legalidad de la construcción del nuevo tanatorio en el cementario San Rafael.

Tras esa reunión, han exigido a través de un comunicado "el cese del gerente de CECOSAM, Pedro Ruiz Peña, por ocultar información a los trabajadores y favorecer al sector privado", concretamente a Tanatorios de Córdoba, que recuerdan, "ostenta más del 90% del sector funerario en la ciudad".

Fue ayer cuando el concejal socialista, José Antonio Romero trajo este tema de nuevo a la actualidad municipal.

El proyecto de construcción del edificio público en el Cementerio de San Rafael, que contaba con 7 salas de velatorio y contemplaba 1.750.000 euros de coste, fue trazado durante el mandato anterior. No obstante, en abril de 2019, quedó paralizado por un recurso interpuesto por la empresa Tanatorios de Córdoba, que pidió medias cautelares y acusó al Ayuntamiento de promover la competencia desleal.

Así la situación, quedaba en manos de un juez decidir sobre la legalidad o no de la construcción. Durante los últimos meses, el concejal socialista ha preguntado por el estado de ese procedimiento judicial en el consejo de administración del organismo público y asegura que la respuesta que recibió por parte del presidente de CECOSAM, Antonio Álvarez y el gerente del organismo municipal, ha sido que "no se sabía nada".

Ayer Romero comunicaba que había podido acceder a una información por la cual existiría un presunto preacuerdo entre CECOSAM, Ayuntamiento de Córdoba y Tanatorios de Córdoba para abandonar el proceso judicial abierto, por lo que el proyecto de construcción quedaría en un "limbo en que no se sabría si su construcción es legal o no". En este sentido, el grupo socialista apuntó que "el único beneficiado de que este proyecto se abandone es la empresa privada, Tanatorios de Córdoba".

Coincide con la versión que ha trasladado a La SER la presidenta del Comité de Empresa, MªCarmen López, que asegura, "nadie les ha informado sobre los avances del procedimiento". López ha recordado la situación vivida en 2012, cuando se produjo un "importante recorte salarial en las nóminas de los trabajadores y se abrió la posibilidad de privatizar la empresa".

Además, el Comité de Empresa ha acusado de "falta de transparencia reiterada" al gerente de CECOSAM y pide, a través de un comunicado al alcalde de la ciudad, "que adopte las medidas necesarias para reconducir una situación que deja a los trabajadores a la deriva"

"REPITO: NO VAMOS A HACER EL TANATORIO DE SAN RAFAEL"

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha respondido a las acusaciones de falta de transparencia del partido socialista remitiéndose a sus propias palabras cuando formaba parte de la oposición. "Repito lo que ya he dicho: no vamos a hacer el tanatorio de San Rafael", ha sentenciado.

Bellido ha detallado que "más allá de procesos judiciales, ese tanatorio no estaba en licitación y no había presupuesto asignado", por lo que no puede decirse, asegura, que el gobierno municipal esté paralizando un proyecto.

Además, el alcalde ha detallado que "tienen claro que la construcción de un tanatorio público entra en colisión directa con la empresa privada". Es decir, se invadirían competencias que no corresponden a lo público.