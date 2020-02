Badanelli: "las negociaciones del presupuesto avanzan en buena dirección"

Vox tiende la mano a la aprobación del presupuesto y asegura que las negociaciones avanzan de forma positiva. La portavoz municipal, Paula Badanelli, asegura que siguen estudiando el anteproyecto y manteniendo reuniones con el delegado de Hacienda, Salvador Fuentes, con la intención de "que nuestras propuestas se plasmen en partidas presupuestarias".

Y hoy precisamente, Badanelli ha lanzado varias propuestas relacionadas con el área de seguridad. Concretamente, reclamarán inversiones para iniciar un proyecto a medio plazo de "remodelación de la comisaría de Policía Local". En concreto, Vox pide "reformas en la sala de descanso, la sala de tiro o el vestuario de mujeres"; además de reclamar mayores medidas de seguridad para la propia instalación.

Así, la portavoz del partido ha manifestado lo incoherente de que "no haya una puerta de seguridad y que incluso una persona que alegue ir a hacer un trámite puede acceder a todas las dependencias". Además, Badanelli exigirá una partida para externalizar los servicios de limpieza de vehículos, para que no sean los agentes los encargados de realizar ese mantenimiento.

'SUBINSPECTORA BADANELLI'

En último término, la concejal de Vox ha pedido unos mayores niveles de exigencia en la convocatorias públicas de Policía Local. De hecho, ha asegurado que ella misma ha conseguido "aprobar con buena calificación", el examen de ascenso a subinspector cuya convocatoria está abierta y supondrá la promoción de 4 agentes.

"Me habían comentado que eran preguntas fáciles pero me gusta comprobar las cosas por mí misma", ha detallado Badanalli, que descargó el examen de Internet al tratarse de una convocatoria pública y lo concluyó con resultado favorable. Especialmente reseñable, ha matizado, que "los fallos en el tipo test no restan puntuación".