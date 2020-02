Camperos de salón

Que el campo es mu grande, y que no todo el monte es orégano es cosa que ya sabían nuestros abuelos, pero que parece que se nos está olvidando. Que todos somos muy ecológicos, nos gustan mucho el AOVE y el turismo rural, pero que si vamos con eso al campo de verdad nos puede pasar como aquel comisario de agricultura de la Unión Europea, que tenía que decidir sobre las directrices de la PAC y que cuando vino de visita a un olivar de Córdoba cogió una aceituna del suelo e intentó pegarle un bocado para comprobar lo rica que estaba. Debía pensar que en la lata pone que las aceitunas son naturales porque levitan directamente del árbol a la estantería del supermercado.

Está muy entretenido hablar en la tertulia del café de los terratenientes, de lo bien que viven cobrando las subvenciones de la Unión Europea sin tener que cultivar y de lo brutos que son los agricultores, que abusan de los pesticidas y nos engañan con transgénicos y eso es malísimo para nuestra salud y para el planeta. Pero de repente nos encontramos con la gente del campo en tractor por las calles de nuestras ciudades, protestando con desesperación porque se acaba su medio de vida y con ellos la comida de todos y no entendemos qué está pasando. ¿Por qué protestan? ¿Por qué no van con teba verde y pelo engominado? ¿quiénes son estos? ¿y quiénes son los malos entonces? ¿los supermercados? ¿los especuladores? ¿el que tiene el almacén de fruta? No entendemos nada porque la cosa no es tan simple, porque aunque vivamos en un país y una provincia cuya economía se nutre principalmente del sector primario los que proponen soluciones y toman las decisiones saben de campo lo que aquel comisario europeo. Por mucho libro sobre la PAC que adorne sus estanterías. Hoy se decide en Bruselas sobre los presupuestos de la Unión Europea, y de lo que acuerden los lideres europeos en esa reunión dependerá en gran parte el futuro de nuestro sector agrario. Que la Fuerza nos acompañe…..