La Audiencia Provincial aparta del caso de la venta del Córdoba C.F. al juez Antonio Fuentes

La Sección Primera de la Audiencia de Córdoba ha acordado apartar definitivamente del caso del concurso del Córdoba CF al juez de lo Mercantil número 1 de Córdoba, Antonio Fuentes Bujalance, tras estimar la recusación planteada por la abogada y ex consejera del Córdoba, Magdalena Entrenas, a cuyo escrito se unieron las representaciones de distintas entidades como la de La Real federación Española de Fútbol.

Según recoge el auto de la Audiencia, el juez es recusado por considerar que "ha perdido la imparcialidad objetiva", tanto por su relación con Francisco Estepa, nombrado administrador concursal, como por su manifestación pública de "su condición de seguidor del Córdoba CF", confesada en una entrevista. En este caso, la Audiencia señala que "el mero hecho de ser seguidor de un determinado equipo de fútbol no puede sin más ser determinante la aceptación de la recusación, pues esto apuntaría a lo que en alguna ocasión se ha dicho sobre que el juez no debe estar en una 'urna de cristal' ajeno a todo lo que le rodea en aras a esa sacrosanta imparcialidad o falta de relación con el conflicto".

Sin embargo, el auto dice textualmente: "aquí estamos hablando de esa imparcialidad formal, esa apariencia de imparcialidad, de la percepción que desde el exterior tenga un observador imparcial, y que en este caso se ha perdido por ese alineamiento con el club afectado en un caso en el que, es una realidad objetiva, la decisión que se pretendía -autorización de venta de la unidad productiva- no se acomodaba a lo que podríamos considerar trámite ordinario en un concurso que se acaba de iniciar y precisado de una especial agilidad". En atención a ello, la Audiencia estima la existencia de la causa legal de recusación planteada, "quedando apartado definitivamente del conocimiento del asunto". Contra esta resolución no cabe recurso.

Desde el Córdoba, su consejero delegado y representante de Infinity en España, Javier González Calvo, mandó un mensaje de tranquilidad y aseguró que "esto es algo que teníamos previsto y estamos preparados. Quiero transmitir a todos los aficionados que esta situación no cambia nada para la situación del club. Estamos tranquilos. Solo se trata de cambiar el juez que dictó un auto ajustado a derecho. Nada se suspende y en el club hay tranquilidad, a la espera de que nos nombren un nuevo juez que pueda dictar la firmeza cuanto antes del auto pendiente con la venta de la unidad productiva", afirmó González Calvo, quien se puso en el peor escenario para sus intereses y dejó claro que "nunca sabes lo que va a dictar un juez pero la ley solo es una. Estamos tranquilos sobre lo que se ha hecho. No nos cambia en nada. Hemos invertido en fichajes, en ciudad deportiva así como en pagos a acreedores. En el caso de que se aceptaran los recursos y no se aceptara la venta de la unidad productiva, solicitaríamos la devolución de los casi cuatro millones puestos a día de hoy, pero no creo que lleguemos a ese momento", concluyó el Consejero Delegado del Córdoba CF.

La ex abogada del club, Magdalena Entrenas rehusó hacer declaraciones de momento, hasta leer con detenimiento el auto pero dejó claro que esta resolución le permité seguir creyendo en la Justicia.