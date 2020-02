Rafael Barón confía en el "efecto llamada" de las nuevas ayudas a los patios

El incremento sustancial que este año va a experimentar el presupuesto de la fiesta de los Patios de Córdoba, con una subida de 29.500 euros destinados a incentivar la participación, “ayudará a que más patios quieran participar en el concurso y fomentar así el necesario relevo generacional que necesita esta fiesta”, según Rafael Barón, presidente de Claveles y Gitanillas.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba aprobó, el pasado miércoles, un incremento en el presupuesto del concurso 2020 que supondrá un aumento de hasta 800 euros en la cantidad que un patio recibe por participar. De esta forma, un patio de más de 100 metros cuadrados, que antes recibía una ayuda de 3.300 euros, ahora percibirá un total de 4.140 euros por abrir sus puertas durante el concurso.

Rafael Barón, en su patio de la calle Pastora, número 2. Córdoba / Cadena SER

“Una reclamación de muchos años que los propietarios de los patios recibimos con muchísima alegría”, según Rafael Barón, que se muestra convencido de que "ayudará a garantizar el futuro de la fiesta."

Es lo que el presidente de la asociación Claveles y Gitanillas denomina un “efecto llamada”, al que también ayudará la exención del pago del IBI del que ya se benefician los patios en concurso. “Es lo que estamos buscando”, explica Barón, “unos incentivos que animen a otros propietarios a participar para que también aumente la calidad del concurso”.

No obstante, Barón recuerda que no todos los patios van a recibir tanto dinero, “ya que la mayoría no son tan grandes” y ,además, “luego llega la Montero (en referencia a la ministra de Hacienda) y se lleva el 21%”.

