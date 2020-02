"El peor accidente posible de la química que se dé en Huelva no afectará a la población"

El presidente de la Asociación de Industrias Quimicas, Básicas y Energéticas de Huelva (AIQBe) Carlos Ortíz asegura que "el sector de la Industria onubense es fuerte y tiene futuro". La industria en Huelva tiene alrededor de 70 años de vida y hay empresas que llevan con su actividad casi desde el principio. Cuentan con más de medio siglo de actividad industrial respetuosa con el medio ambiente. La industria química onubense posee también un alto nivel de calidad en el empleo. Así lo ha expresado durante el Día de la Industria (19 de febrero) el gerente de la AIQBe Rafael Eugenio Romero quién además asegura que "el peor accidente posible que pueda ocurrir en Huelva no afectaría a la población". Añade que en 70 años de vida industrial en Huelva no ha habido afección alguna a la población y que "Huelva no tiene problemas de calidad ambiental".

Por su parte, Juan Bravo, el Consejero de Hacienda, Industria y Energía del Gobierno Andaluz que ha presidido los actos del Día de la Industria ha trasladado el compromiso de la Junta con la Industria, dice que sigue a buen ritmo el llamado Plan de Reindustrialización Andaluz. Y señala también que Huelva debe ser motor clave que tire de otras provincias andaluzas en esta materia. Y que lo que está por venir es la revolución verde e industrial donde la Quimica onubense debe ser efecto tractor de otras zonas de la región.

Del mismo modo, el conferenciante invitado el ingeniero, youtuber y docente David Calle insta a un cambio en el sistema educativo español para que las asignaturas de química, fisica o matemáticas sean accesibles y entendibles. Y no sólo eso, sino para que sean atractivas y genera interés entre los más jóvenes.

El sector industrial onubense genera un empleo estable y de calidad con el 92% de sus contratos indefinidos con un sueldo que dobla al sueldo medio andaluz. En total, mantienen 2.500 empleo fijos que junto al empleo indirecto alcanza a unas 11.000 familias que, hoy por hoy, viven y comen de la industria en Huelva.