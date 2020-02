Taxistas de Vila consideran que Morrás no es un interlocutor válido

La asociación mayoritaria de taxistas de Ibiza ya no considera al concejal de Movilidad del Ayuntamiento, Aitor Morrás como un interlocutor válido en las negociaciones para introducir mejoras en el sector. Según el presidente de esta patronal, Alejandro Cardell, " no está la altura de lo que queremos y si no nos entendemos con él, tendremos que buscar otros interlocutores".

El primer paso ha sido la reunión que ha mantenido hoy el presidente de esta patronal, Alejandro Cardell con el alcalde, Rafa Ruiz. Encuentro en el que también ha estado presente Morrás. Una treintena de taxistas han acudido a la sede del Consistorio para expresar su apoyo a Cardell, aunque lo han hecho cuando la reunión había concluido.

Cardell ha vuelto a pedir que las reuniones que convoque el Consistorio para abordar temas relacionados con el funcionamiento del servicio, se cite a los dueños de licencias, pero no a los asalariados. Pero pocas cosas más han sacado en claro, más allá de que Ruiz ha señalado que la posición del concejal de Movilidad "es la del gobierno de Vila".

El presidente de la asociación anuncia que pedirán más encuentros con el primer edil de Vila para abordar "el monotema de los turnos laborales o las jornadas de descanso, pero también la nueva orden de carga y descarga consensuada por el Consell y los consistorios".

Y desde el Consistorio no se mueven de la estrategia que se ha seguido hasta ahora de convocar a titulares y asalariados. Aitor Morrás afirma que no hacen otra cosa que cumplir" lo que marca el reglamento municipal".

Morrás ha valorado también la orden de carga y descarga consensuada por todos los ayuntamientos y el Consell y respalda los puntos que más controversia han generado entre las patronales del taxi.

Ha anunciado también que en marzo está previsto que todos los consistorios aprueben en pleno el porcentaje de vehículos que estarán de guardia en cada municipio así como la uniformidad de los taxistas.