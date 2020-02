Un proyecto en el que participa la UJA estudia el olivar en diferentes países

El proyecto europeo 'Sustainolive', financiado por el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020 tiene como objetivo estudiar la situación del olivar en varios países. Contará con una financiación de más de 2 millones de euros y en él participan un total de 22 socios de seis estados.

El programa ya ha entrado en su fase de difusión internacional para dar a conocer la esencia y objetivos del mismo entre la comunidad científica. El equipo de investigación de 'Sustainolive' ha comenzado ya a redactar el primer libro que surge de esta iniciativa, publicación que lleva por título 'The olive landscapes of the Mediterranean: Key challenges and opportunities for their sustainability in the early XXIst Century'.

Durante los primeros siete meses de ejecución y desarrollo, la investigación se ha presentado ya en numerosos foros.El proyecto está coordinado por el catedrático de Ecología de la Universidad de Jaén Roberto García Ruiz, responsable de la Unidad de Ecología del Centro de Estudios Avanzados en el Olivar y Aceites de Oliva, y cuenta con la participación de investigadores de ese Centro y del Centro de Estudios Avanzados en Ciencias de la Tierra.