Enamórate de la escuela pública

El nuevo decreto andaluz de escolarización, introduce cambios que van encaminados a un ataque a la línea de flotación de la escuela pública y favorece las opciones de las familias de llevar a sus hijos e hijas a una escuela concertada. Éstas opciones, no hacen más que desprestigiarla y acrecentar las desigualdades. Si seguimos así, en un corto periodo de tiempo, tendremos una educación segregada y discriminatoria.

Si no apostamos por matricular en las escuelas públicas cercanas a nuestra zona, estamos poniendo barreras a la socialización en los barrios; estamos contaminando aún más el ambiente, porque las familias necesitan desplazarse en coches, estamos propiciando el cierre masivo de escuelas y aumentado los desplazamientos del profesorado definitivo de un centro a otro , como si de un interino se tratara. Ya está bien, de no cuidar a las escuelas públicas, de no invertir económicamente en los centro , de no reducir la ratio, de no dotar de monitores para el alumnado con necesidades educativas especiales y un sinfín, de pequeños detalles que engrandecen a nuestra escuela pública.

Pero no olvidéis que ante este nuevo decreto el problema lo tienen las familias con niños y niñas en edades de escolarización. Por eso movilízate y lucha por una ESCUELA DE CALIDAD Y PÚBLICA.