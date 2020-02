LEB Plata, 300.000 euros de presupuesto y ¿un club único?

Con paso firme y altas expectativas. Así transcurre la primera fase de fortalecimiento del CB Basket León, desde hace unas semanas impulsado por la empresa leonesa RBH Global, dispuesta a devolver al baloncesto masculino de la capital al lugar que le corresponde. A 20 de febrero sus responsables hablan sin tapujos y detallan los avances logrados y el plan para la próxima temporada. Para ello ya cuentan con el respaldo de un nutrido grupo de empresas de la zona, que serán el sustento principal del presupuesto del ejercicio inicial que, pretenden, debe partir desde la LEB Plata. La primera toma de contacto con federativos territoriales y nacionales, como el presidente de la FEB Jorge Garbajosa, ha sido fructífera.

En una entrevista realizada en "León Deportivo", la cabeza visible de RBH Global, Pablo Roberto, habló, en primer lugar, de "profesionalizar un club ahora amateur, darle una estuctura, generar una cultura de empresa, dotar de un presupuesto realista y desde ahí crecer. El límite por arriba no lo hemos puesto aún". Una ambiciosa declaración de intenciones que no se queda ahí: "el objetivo es estar cuanto antes en LEB Plata. Queremos que sea un proyecto serio, empresarial y de ciudad. Trabajamos para tener un presupuesto no inferior a los 300.000 euros, hay casi atado un gerente y estamos hablando con dos entrenadores..."

El reto no queda ahí. Desde su experiencia junto al CBC Valladolid, líder de la LEB Oro, RBH quiere conseguir ¿lo imposible?, la unificación de todo el baloncesto leonés en un club y para ello se realizarán acercamientos al CB Agustinos y a los equipos femeninos de la capital. "No sé si es factible, pero vamos a trabajar en ello", indicó Pablo Roberto. Con RBH Global el