El Ayuntamiento de Barruelo impulsará una ordenanza para evitar las ruinas de edificios

El Ayuntamiento de Barruelo de Santullán introducirá modificaciones en la ordenanza de obras, e impulsará otra para evitar las ruinas de edificios. Desde el ejecutivo local quieren evitar las situaciones "existentes desde hace años", y dotarse de mecanismos financieros, legales, y coercitivos para actuar.

El equipo de gobierno trabaja ya en dos vertientes, a la que se unirá, la actualización de las normas urbanísticas, a lo largo de esta legislatura. El alcalde explica que "hay que ser conscientes, que si dispones de una propiedad y la abandonas, la dejas caer, o no te haces cargo, vamos a actuar con todo el peso de la normativa, y coercitivamente, si no se atienden los requerimientos". Cristian Delgado destaca que "no podemos permitir que haya edificios en ruinas o peligro de derrumbe, y no se atiendan los requerimientos. Hacerlo subsidiariamente es el siguiente paso, pero nuestros recursos son limitados".

Por este motivo, desde la Concejalía de Obras se trabaja ya en una nueva ordenanza de edificios en ruina que contempla sanciones por la inacción, en estos casos. De esta manera, el Ayuntamiento de Barruelo de Santullán pretende, que de no atender los requerimientos, las multas, cuyo cobro será transferido a la Excelentísima Diputación de Palencia, ayuden a paliar el coste de las ejecuciones subsidiarias.

Por otro lado, en la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, el ejecutivo local también va a introducir modificaciones. "Los permisos de obras se han incrementado, pero aún así todavía tenemos conocimiento de actuaciones irregulares, lo que va en detrimento del conjunto de los ciudadanos", destaca el alcalde.

Se prevé que ambas cuestiones pasen por la siguiente sesión plenaria, cuya fecha, aún está por determinar.