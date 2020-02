"Sacar a la calzada a los ciclistas en Palencia es darles una patada en el trasero porque no hay seguridad"

José Reina de la Asociación Pata de Cabra de Palencia, colectivo creado para potenciar el uso de la bicleta en la capital, no tiene duda de que bicicletas y patinetes eléctricos deben ir por las calzadas, no por aceras ni zonas peatonales. A renglón seguido, lamenta que Palencia no esté preparada para circular con la bici. Su forma de decirlo es muy gráfica: "es dar una patada en el trasero a los ciclistas sin garantizar su seguridad".

Reina reconoce el desaliento de su entidad ante "la falta de interés" institucional e incluso ciudadano de transformar a Palencia una ciudad debidamente adaptada al uso de la bicicleta. Otra integrante de la entidad, Rosa Montes, se pregunta qué fue del Plan de Movilidad que el Ayuntamiento de Palencia vendió a bombo y platillo. Volviendo a José Reina, entiende que "los carriles bici no se pueden mejorar", pero sí se pueden adoptar medidas que garanticen la seguridad de los ciclistas. Se detecta falta de información a los peatones y usuarios de bicis y patines y, desde Pata de Cabra, se incide en medidas que ya han pedido otras organizaciones para garantizar una mayor seguridad vial, como puede ser la elevación de los pasos peatonales.