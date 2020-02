El retorno a la normalidad de 'Julito' En Palencia tras 14 días en casa al volver de China

A muchos tal vez no les diga nada, pero para muchos otros el nombre de 'Julito' es el de un ciudadano chino, de 33 años, que llegó a vivir a Palencia hace ya más de 17. Desde hace ocho años y medio regenta, junto a su esposa, el bar Cantábrico de la Avenida de Cardenal Cisneros. Acaban de regresar de pasar sus vacaciones en su país de origen, visitando a su familia, y tras regresar han permanecido 14 días en cuarentena encerrados en su domicilio por precaución. Entienden el miedo que el coronavirus provoca en la población sin embargo, en China, en las regiones más alejadas de Wuhan, la situación se vive de manera más tranquila. A más de 1.000 kilómetros de distancia han visitado familia y amigos y ahora esperan impacientes retornar a la normalidad.

'Julito', nombre adoptado para facilitar el contacto con los españoles, llegó con 16 años a Palencia donde vivía su padre. En España conoció a la que es su mujer, también china, y con la que ha formado una familia. Sus dos hijos, de 13 y 7 años son palentinos, su idioma natal es el español mientras que el chino lo hablan pero no lo escriben y están deseando reincorporarse a sus clases. Hace algo más de ocho años decidieron hacerse cargo del bar Cantábrico, y aunque los inicios no fueron fáciles, a día de hoy tienen claro que ese es su futuro, su casa está aquí y esperan que su origen no suponga un problema cuando reabran las puertas de su negocio tras haber visitado China y haber cumplido con todos los procedimientos preventivos que les han exigido.