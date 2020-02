Su ex pareja le pide seis años y un día de cárcel por estafa

La Audiencia Provincial de Palencia acoge la celebración de un juicio, que fue aplazado el pasado mes de octubre, en el que un hombre acusa a su ex compañero sentimental de un delito de estafa. La acusación particular pide una pena de seis años y un día de prisión y al pago de una multa a razón de 8 euros al día y al pago de 37.728 eiuros en calidad de responsabilidad civil. Por su parte el Ministerio Fiscal ha optado por no presentar acusación mientras que la defensa pide la libre absolución de su patrocinado.

La historia comenzó en el año 2014 en el que el hombre conoció al acusado en un viaje a Madrid e iniciando posteriormente una relación sentimental. Comenzó entonces a pedirle prestadas pequeñas cantidades de dinero que devolvía sin demasiada demora. Fue entonces cuando le pidió prestados 8.000 euros asegurando que los necesitaba para poder traer a su madre de Cuba y afrontar algunas deudas, cantidad que le fue entregada firmando un reconocimiento de deuda. Poco después, el acusado, aseguró que estaba siendo objeto de extorsión por deudas y que habían llegado a amenazarle con un secuestro por lo que le pidió prestados 45.000 euros que se comprometió a devolver una vez comenzara su actividad en un gimnasio que tenía apalabrado alquilar. Al no disponer el hombre de esta cantidad firmó un préstamo hipotecario sobre una vivienda de su propiedad en Burgos. La relación comenzó a decaer y el acusado acabó desapareciendo dejando de pagar el préstamo por lo que el banco le comenzó a cargar al hombre las cuotas habiendo llegado a pagar hasta junio de 2018 la suma de 37.728 euros. Se da el agravante de que el acusado es reincidente ya que cuenta con antecedentes penales al haber sido condenado por estafa por un juzgado de Móstoles.