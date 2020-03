Juzgan en Palencia a un hombre por un presunto intento de estafa procesal

La Audiencia Provincial de Palencia intentará juzgar a un hombre por cometer, presuntamente, un delito de estafa procesal en grado de tentativa y otro de falsedad en documento mercantil por tratar de cobrar una factura por una publicidad que no publicó, y es que el juicio ha sido aplazado ya en tres ocasiones. El Ministerio Fiscal solicita para él, por el primer delito, una pena de 9 meses de prisión y el pago de una multa durante 6 meses a razón de 10 euros al día, y por el segundo de los delitos una pena de 18 meses de prisión y el pago de otra multa en las mismas condiciones que el primero. La defensa pide la absolución de su patrocinado.

Según el relato de Fiscalía lo hechos se remontan a primeros del año 2012, el procesado, en calidad de administrador de la mercantil Empresarios S.L., mantuvo una reunión con el representante de la empresa Enerpal, S.A. para venderle un contrato de publicidad en el que hacía constar la publicación de 2 páginas en su revista por un importe de 750 euros cada página, por lo que se emitió una factura total de 1.770 euros. En el número de julio/agosto de la revista se publicó una entrevista a una página con el representante de la mercantil. Sin embargo, en abril de 2013, el acusado, emitió una factura por importe de 1.913 euros contra Enerpal, según el fiscal, con el objetivo de obtener, mediante ardid, un beneficio injusto ya que la utilizó para reclamar el pago mediante un proceso civil que no llegó a celebrarse al ser suspendido. Enerpal asegura que no se pagó la factura porque no se publicó la publicidad contratada por ello recurrió dicha factura al considerar que no se ajustaba a la legalidad.