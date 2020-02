Zubeldia: "Todavía no hemos hecho nada"

Igor Zubeldia se pone a 100 este sábado en el Reale Arena. La casualidad ha querido que el azkoitiarra juegue su partido número 100 con la Real Sociedad contra el mismo equipo con el que debutó en Primera en 2016, el Valencia. Pieza clave para Imanol Alguacil, echa la vista atrás en SER DEPORTIVOS GIPUZKOA.

-¿No le parece curioso el dato?

A qué dato se refiere.

-Va a jugar su partido 100 contra el mismo equipo del día de su debut en Primera...

Vale, ahora sí. La verdad que es así, hasta ahora no me había fijado en ese detalle. El día de mi debut lo tengo en mi memoria, imposible borrar; y éste si juego y hago 100 partidos pues también lo tendré en el recuerdo siempre.

-¿Qué recuerda del día de su debut en Mestalla en 2016?

Que jugué los minutos finales, que jugué seis minutos último, y recuerdo que volvimos a casa con los tres puntos con el gol de mi amigo Mikel Oyarzabal, y que volví muy contento a casa, la verdad.

-Qué rápido le ha pasado todo, ¿no?

Se dice fácil y pronto, ¿verdad? Esto es como un tren de alta velocidad. Ni te das cuenta de lo que haces. Pero estoy disfrutando y gonzando, y quizá por eso todo pasa tan rápido.

-Es que con 22 años va a hacer 100 partidos en la Rea, ¿qué se le pasa por la cabeza cuando lo piensa?

Pues que nunca me imaginaba siendo tan joven llegando a esta cifra tan redonda, pero será por algo, y yo voy a seguir trabajando igual de duro para que lleguen muchos más.

-¿Le impresiona o le da vertigo?

Pues sí, la verdad. Porque 100 partidos ya piensas que es algo importante. Pero tampoco te da tiempo a pensarlo, porque cada finde llega muy rápido. Así vas sumando y por eso han llegado los 100 partidos.

-¿Cuál ha sido su partido más especial de los 100 con la Real?

El debut. Porque fue el principio de todo esto. El de Valencia no lo olvidaré nunca.

-Podían haber sido 100 partidos en Ipurua, pero se suspendió por razones de fuerza mayor...

Lo primero está la salud. Si pensamos con lógica, está bien decidido, jugaremos en marzo, y ya está, es lo mejor. Pero si hubiéramos jugado, no habría excusas de nada ni nadie. Por mucho que nos haya venido bien este pequeño parón.

-100 partidos con la Real en un partido crucial en la lucha por Europa...

Muy importante te digo. Mucho. Tenemos dos partidos seguidos en casa, y serán claves, porque ahora estamos bien delante de nuestra afición. Ganar a un rival directo como el Valencia damos un salto importante. Luego llegará Valladolid, y si damos todos lo mejor que tenemos, estaremos muy cerca de ganar los partidos, estoy seguro.

-¿Mira el vestuario a Europa sólo, o también a la Champions?

Somos ambiciosos. Pero yo prefiero no mirar a nada, la verdad. Sólo centrarme en el siguiente partido, si ganamos estaremos más cerca y eso será positivo para que al final de temporada podamos decir que estamos clasificados para Europa.

-Peleando por la Champions, en semifinales de la Copa... si le dicen en verano para llegar así a febrero, firma seguro, no me diga que no.

Claro que firmo, firmamos todos. Estamos muy contentos. Pero te voy a decir que hasta ahora no hemos hecho nada con todo eso, ahora es el momento de dar lo mejor de cada uno para conseguir algo de verdad.

-A la vuelta de la esquina está la semifinal contra el Mirandés, ¿se les va la cabeza a Anduva?

Para nada. Estamos muy centrados en el partido contra el Valencia, aunque sabemos que ese partido en Miranda está ahí, lo sabemos. Pero no podemos descentrarnos.

-Ya nos hemos recuperado todos de la decepción de ganar 'sólo 2´-1 al Mirandés en el partido de ida. ¿Entendió el pesimismo que rodeó las horas siguientes a ese resultado?

Es que si llegamos a perder, no se lo que hubiera pasado. Claro que todos queríamos ganar 2-0 e ir a Miranda más tranquilos. Pero se ganó por esa diferencia y vamos con ventaja a Miranda, hay que quedarse con eso.

-¿Qué les pasó? ¿les pudo la responsabilidad al ver el recibimiento?

No lo se. Yo en el campo tenía la sensación de estar incómodos, como demasiados presionados, y las cosas no salían como queríamos. Un poco fue eso lo que nos pasó. Ahora ya sabemos lo que es jugar un partido de semifinales y en Anduva esperamos que no ocurra lo mismo.

¿Se imagina jugando una final con la Real?

Lo imagino. Siempre he querido ganar un título con la Real. Pero no hemos hecho nada, aunque estemos cerca de poder conseguirlo. He soñado siempre con ganar un título con la Real, pero sabemos que allí será muy complicado, sufriremos mucho, pero lo daremos todo para estar en la final.

-¿Qué le parecieron las palabras de su ex compañero Iñigo Martínez diciendo que esperaban ganar para sacar la gabarra y directos hasta la Concha?

A ver, cada uno sabe lo que dice. Yo prefiero no decir esas cosas, pero cada uno piensa lo que tiene que hacer.

-¿Le impresiona que vengan este sábado más de 500 personas de Becerril a Anoeta?

Esperemos que vengan a animarnos. Es un detallazo del club. Para ellos será un gran día, especial, el pueblo de Becerril lo va a pasar muy bien aquí.

-Por cierto, el 2020 puede ser más especial para Igor Zubeldia si al final le llaman para los juegos olímpicos de Tokyo 2020...

Es muy bonito tener esa posibilidad. Ojalá que se de. Pero tampoco lo pienso mucho. Me centro en el día a día, y si me cogen para ir a Tokyo yo encantado.