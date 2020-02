Fiscalía pide suspender actividad del New Borgia y tres años de cárcel para los dos ex responsables

La Fiscalía ha modificado su petición de clausurar el club New Borgia durante tres años por la suspensión de todas sus actividades a excepción de la de hospedaje, y ha mantenido la petición inicial de tres años de prisión para los dos exresponsables acusados de un supuesto delito contra los trabajadores por tener a 22 empleadas sin contrato.

Esta modificación, tal y como ha explicado la fiscal en la última sesión del juicio celebrada este jueves en la Audiencia Provincial de Cantabria, se debe a que las mujeres afectadas viven en el New Borgia desde hace años y son las "víctimas" del delito, ya que sus derechos "se están infringiendo" al no estar dadas de alta en la Seguridad Social. Así, ha considerado que la petición de clausurar el club puede parecer "desproporcionada" y, para no perjudicar a estas mujeres, ha solicitado como alternativa que se suspendan "todas las actividades que sean distintas a lo que es puramente el hospedaje", con el fin de paliar la restricción de derechos "flagrante y patente" que se comete en el local.

De este modo, la Fiscalía ha considerado probado que los dos acusados eran conocedores de la actividad que se llevaba a cabo en el local cuando estaban al frente de él, y de que tenían la obligación de dar de alta a los trabajadores, ya que cuando los agentes de la Guardia Civil y los inspectores de la Tesorería General de la Seguridad Social -que ejerce la acusación- realizaron la inspección del New Borgia en 2017, había 19 empleados con contrato.

Por el contrario, 22 chicas no estaban dadas de alta, y aunque tanto ellas como los acusados han manifestado que ejercían la prostitución "libre y voluntariamente", la fiscal ha considerado que sí existía una relación laboral porque contaban "con una jornada laboral, con dependencia y en condiciones de trabajo predeterminadas por la empresa", y en algunos casos con "permanencia y habitualidad". "Es una contratación prolongada en el tiempo, no casual", ha insistido.

El juicio ha concluido con el testimonio de dos de la chicas que, aunque han reconocido que se prostituían, han destacado que lo hacían por su cuenta y que el New Borgia solo es el hotel donde viven. Las dos jóvenes que han testificado en la Audiencia de Cantabria han declarado que viven el New Borgia porque es un "hotel limpio, donde tratan bien a la gente" y han hecho hincapié en que cuando están en la discoteca del hotel y conocen a algún "amigo", el hotel no les paga un porcentaje por las copas que puedan consumir.



"Si me gusta un chico y yo le gusto a él y me paga, subimos a la habitación, pero eso no tiene que ver con el hotel", ha explicado una de las jóvenes, apuntando que el precio de la habitación es de 50 euros al día, que ellas pagan con independencia de que tengan clientes o no.



Con el testimonio de estas jóvenes y de otra que ejercía de encargada de la cafetería y el restaurante del New Borgia y que también ha destacado que se trata de un hotel, ha concluido el juicio contra el actual administrador del negocio y el anterior propietario, para los que la Fiscalía ha mantenido una petición de tres años de cárcel.