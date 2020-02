"El Consejo de la Mujer de Úbeda se dice democrático, pero es absolutamente vertical"

La Plataforma Feminista 8-M de Úbeda y la comarca de La Loma ha criticado duramente al Consejo Sectorial de la Mujer de Úbeda, al que acudieron como invitadas en la reunión del pasado 29 de enero, asegurando que es un órgano que “se llama democrático, pero que funciona de forma absolutamente vertical”.

Eran las palabras de la portavoz de la plataforma, Luisa López, quien criticaba –en primer lugar- el lema bajo el que la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Úbeda, Francisca Isabel Millán, convocaba la concentración prevista para el próximo 8 de marzo, Día de la Mujer: ‘Una sola marcha para celebrar el 8-M’.

“Nosotras no celebramos. El movimiento feminista de las calles reivindica, lucha, resiste y rescata derechos que siempre le fueron robados. Tampoco el 8 de marzo queremos felicitaciones por ser mujeres y -por el hecho de serlo- aguantar cargas que no nos corresponden. El 8 de marzo no queremos que nos regalen flores para permanecer calladas”. Así de rotundo es el comunicado (que suscribía –como portavoz- la propia López) emitido por la plataforma, que subraya su independencia, al no recibir “ningún tipo de subvención”.

En este sentido, han querido dejar claro que el suyo “es un movimiento autónomo de mujeres apartidistas; un movimiento que funciona de manera independiente, asamblearia y totalmente horizontal”. Por todo ello, han asegurado que no necesitan que las “utilicen, organicen o politicen”.

Por último, señalan que “la concejalía de Igualdad tiene mucho en lo que trabajar” en esta materia y en “violencia de género” y que “en ello deberían centrar sus esfuerzos”, a la vez que piden que “no abanderen este día”, ya que “es un día de todas las mujeres”.