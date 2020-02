Murthy: "La abrumadora mayoría de la afición está con nosotros"

Aprovechando la visita del Valencia a Italia para jugar ante el Atalanta el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, nuestro compañero Filippo Ricci realizó una entrevista a Anil Murthy. El contenido de la misma, traducido del italiano al español es el siguiente:

Ex diplomático con dos pasiones: el fútbol, preferiblemente inglés, y la cocina, preferiblemente italiana. El presidente del Valencia, Anil Murthy fue durante 16 años diplomático del gobierno de Singapur, con una larga etapa en París. Hace tres años entró en su vida Peter Lim, propietario del Valencia, también él de Singapur, amigo de Jorge Mendez e gestor, entre otras muchas cosas, de los derechos de imagen de Cristiano Ronaldo.

Empecemos por usted…

Empecé en el Ministerio de Comercio, después pasé al de Cultura y de ahí al extranjero, donde estuve nueve años. Lim, al que no conocía, contactó conmigo y me ofreció trabajar en el Valencia, primero como segundo de la presidenta Lay Hoon Chan, y después en su puesto.

¿Y el fútbol?

En Singapur todos juegan y consumen fútbol, es el deporte más popular. No somos muy competitivos, pero lo amamos con locura. Se ve sobre todo la Premier y yo era del West Ham. Mis hermanos del Arsenal, del Ipswich y del Manchester United. Mi mujer se queja porque en la tele de casa hay sólo dos cosas: fútbol y cocina, mis dos pasiones; Inglaterra para la primera e Italia para la segunda. En París perfeccioné mi estilo gastronómico. Aquí tengo menos tiempo, pero la pasión se mantiene,

¿Su especialidad?

Mis hijos se vuelven locos con mi ragú. Compro la carne en el mercado y la dejo haciendo durante cuatro horas. Mi mujer está delgadísima y no quiere carbohidratos. Para ella un asado o un ossobuco. Y hago un sofrito espectacular.

Dejamos el tenedor y volvemos al fútbol…

Partimos de una premisa fundamental: Peter Lim no necesita el Valencia para ganar dinero, ya tiene bastante. Empezó este proyecto porque es ambicioso y quería construir algo interesante en el fútbol. El Valencia es un club histórico, con una gran base de aficionados y que puede subir de nivel de forma rápida y sostenible, porque hoy para crecer en el fútbol se necesita mucho dinero, hay que invertir continuamente. La idea es llegar al top europeo en 5-10 años. Recordemos que el Valencia pasó de dos finales de Champions y los títulos de Liga en los inicios de siglo a un serio riesgo de desaparición. Hay que reconstruir y se necesita tiempo e inversión porque en estos 15 años se ha hecho un hueco enorme entre los clubes grandes y los medianos. Un ejemplo: nosotros tenemos el mismo sponsor técnico que el Real Madrid, pero si miramos cuánto reciben ambas sociedades parece que juguemos en dos campeonatos diferentes. Gran parte de la tarta económica en temas de marketing y branding en Europa se la dividen entre una decena de clubes. Nosotros y los demás debemos sobrevivir y tratar de crecer.

¿Con qué medios?

La cantera, por ejemplo. Estemos invirtiendo mucho. Veremos si obtenemos los frutos esperados.

Sin embargo, no todo el mundo ligado al Valencia está con ustedes. Han encontrado una cierta oposición.

La abrumadora mayoría de la afición está con nosotros. Están contentos, entienden lo que estamos haciendo, ven los resultados. Después de 11 años hemos ganado un título, después de 7 años hemos vuelto a la Champions. Se acuerdan del pasado reciente, de las grandes dificultades vividas por el club, del riesgo real de desaparición. Tuvieron verdadero miedo a que eso pudiese suceder. Pero hay una minoría muy pequeña y muy ruidosa, ligada al mundo de los ultras, que no está contenta porque les hemos quitado sus privilegios, que nos parecían absurdos, y la han tomado con nosotros. Hemos echado a la parte violenta de la afición y me han amenazado de muerte, organizan manifestaciones y hacen mucho ruido. Pero son pocos y nadie les quiere. No nos detendremos. La gente que ama al Valencia está con nosotros y nosotros debemos ocuparnos de esa parte del valencianismo, hacer que no se preocupen del hecho que una mañana se despierten y el Valencia no exista.

Os miran mal porque no sois de aquí…

Se olvidan que si hemos llegado aquí es porque alguien tuvo que vender el Valencia. Y ¿por qué tuvo que hacerlo? Por una gestión pésima que llevó a la sociedad al borde del abismo, gastando más de lo que ingresaba; un club centenario que estaba a punto de desaparecer. Necesitamos cuadrar las cuentas, incluso vendiendo a los mejores jugadores. El nuestro es un proyecto a largo plazo y Peter Lim tiene las ideas muy claras. Si quisiésemos sólo ganar dinero lo haríamos más cerca de casa y yo personalmente no estaría aquí luchando contra los ultras.