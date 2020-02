Conociendo a Mr Branding

Autor del best-seller 'Brandoffon. El 'Branding' del futuro', considerado uno de los libros más influyentes del siglo XXI, y de 'HumanOffOn: ¿Está Internet cambiándonos como seres humanos?', que ya va por su 4ª edición convirtiéndose en uno de los libros imprescindibles para entender el presente y el futuro de la sociedad digitalizada. Andy Stalman será uno de los invitados del Branding Day Zaragoza.

Cofundador y director general de TOTEM Branding, una de las empresas más reputadas de Branding y considerado uno de los '100 mejores conferenciantes de España', según la prestigiosa consultora Thinking Heads. Su blog ha sido galardonado como el Mejor Blog de Marketing en España en la categoría ‘Premio anual de Marketing Blogs Top’; y ha recibido más de cuatro millones de visitantes.

Andy Stalman habla sobre la nueva cara del Branding: las marcas veloces, valientes y ágiles están más preparadas para esta nueva era pero la mayoría están más preocupadas en no fallar que en acertar. Una marca debe destacar, no encajar, una marca sin propósito no merece ser creada. Nos estamos dirigiendo a un mundo que desconocemos y en el que el talento creativo será tan necesario como imprescindible.

Para crear una marca es importante trabajar con consistencia y coherencia porque partir de un buen Branding puede formarse todo, Stalman incide en que lo verdaderamente transformador es la acción: “Vale más un gramo de hacer que un kilo de decir” y que en el mundo de las marcas se pueden decir muchas cosas, pero lo que no se olvida es lo que la gente siente, su experiencia, ahí está la diferencia entre conocer una marca y sentir una marca: la marca querida es la que genera el compromiso.

Si te interesa conocer cómo construir o renovar tu marca personal y vivir la experiencia del Branding no puedes faltar la cita.