Guti: "La responsabilidad es grande"

Tranquilo, con mensajes claros, y convencido. José María Gutiérrez, ‘Guti’, cuenta con la confianza del club en estos momentos difíciles y ha llegado la hora de dar carpetazo a la mala racha de resultados. Este sábado llega el Fuenlabrada y todo lo que no sea vencer complicaría aún más la situación, porque la segunda plaza se escaparía, pero los pensamientos negativos no tienen espacio en el vestuario rojiblanco. El míster, además, también reconoció que es mejor dejar a un lado el asunto de los árbitros.

El primer paso para ganar es confiar en el trabajo y estudiar bien al rival. Guti considera que el Fuenlabrada hará un partido férreo a nivel defensivo con el fin de neutralizar la calidad rojiblanca y jugar con el nerviosismo local. Sin embargo, el míster apunta que es un partido en el que solo vale vencer: “Es un equipo que trabaja bien defensivamente, muy vivo. A su juego ofensivo le añaden tener más el balón, combinar más que antes. Lleva mucho tiempo sin ganar y nos presentamos con mucha ilusión, sabiendo que la responsabilidad es grande”.

La plantilla

Los jugadores han mostrado su apoyo en público al entrenador, y ahora toca hacerlo en el césped. Guti elogia el esfuerzo grupal en el día a día, pero todo cambia cuando llega la hora de la verdad, porque en las últimas jornadas el Almería ha pecado de no salir enchufado al campo y lo paga encajando goles muy evitables: “A nivel de entrenamientos no tengo quejas de los jugadores. Llevamos semanas trabajando bien, pero luego hay que llevarlo a la competición y es donde más nos cuesta. Debemos jugar como entrenamos”. Y todo ello parte de dejar la meta a cero. Solo en tres ocasiones en catorce jornadas lo ha logrado el míster madrileño y ante el Fuenlabrada es vital no dar facilidades: “Hay que cometer pocos errores defensivos para tener mayor opción de victoria. Queremos sacar el partido adelante”.

Finales

Cada jornada será crucial. El Almería necesita recuperar puntos, sensaciones, y situarse en la segunda plaza para depender de sí mismo: “Nos quedan catorce finales y vamos a centrarnos en la primera contra el Fuenlabrada. El rival tiene que notar en el campo que vamos a dar guerra, que vamos a ganar desde el primer minuto”.

Sanción

No podrá estar en el banquillo por la expulsión en Huesca, pero cree que el plantel conoce bien los parámetros: “Me gustaría estar cerca de ellos, pero tengo buenos compañeros en el banquillo y tanto la idea como el mensaje son claros. En el terreno de juego no tendremos dudas”.