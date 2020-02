Chloe, una niña de tres años de Cuenca, trata de normalizar la parálisis cerebral

Chloe es una niña de tres años que, por un problema de falta de oxígeno durante el parto, sufre parálisis cerebral (PCI). Técnicamente su afección se denomina Encefalopatía hipoxicoisquémica. Chloe tiene una página web donde cuentas sus “cosas”, como dice ella, y donde pide que “no me mires con pena, no sientas lastima y sobre todo no temas esto no es contagioso”. El objetivo de este proyecto de comunicación a través de esta web y de las redes sociales puesto en marcha por sus padres es enseñar cómo se puede vivir y ser feliz con PCI.

La familia de Chole. / Bimbi (cosasdechloe.com)

Esta discapacidad impide a la niña hacer una vida normal. A pesar de recibir una ayuda económica (Chloe está valorada en Grado III por el Servicio de Dependencia de Castilla-La Mancha), su madre dejó de trabajar para estar con ella y su padre, que es autónomo, tiene que perder horas para atender también las necesidades de la niña. Con la idea de recaudar fondos para financiar las ayudas técnicas y el día a día de Chloe, y con la colaboración de la Asociación de Amigos del Carnaval de Minglanilla, su pueblo, han organizado un espectáculo benéfico al precio de 5 euros y para el que también se ha habilitado una fila cero. El viernes 28 de febrero, en la Casa de la Cultura de Minglanilla (Cuenca) actuarán los humoristas cordobeses Paco y Maite que “no han dudado en ofrecerse gratuitamente para el evento al conocer la historia de Chloe”, como nos ha contado en una entrevista en Hoy por Hoy Cuenca el padre de la niña, Óscar Pla.