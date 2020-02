Ni duplicar géneros ni decir 'miembras': cómo usar el lenguaje inclusivo

El Instituto de la Mujer de Castilla- La Mancha ha publicado dos nuevas guías para fomentar el lenguaje inclusivo no sexista. No se trata de "inventar" palabras ni duplicar géneros al hablar, simplemente, buscar formas aceptadas que no devalúen lo femenino. El volumen 2 está dedicado a las administraciones y el 3 a las profesiones. Habrá un cuarto volumen para los medios de comunicación. El objetivo es deconstruir el "masculino plural neutro" porque "lo que no se nombra, no existe". Lo han explicado la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado, y la jefa de servicio, Pilar López.

Se han editado 2.000 ejemplares que se van a distribuir en bibliotecas, centros de la mujer y delegaciones de la Junta. También está disponible en formato web.

Todas las guías que forman parte de la colección tienen como objetivo hacer una exposición clara y dinámica, con múltiples ejemplos, sobre la importancia de una comunicación incluyente, sin discriminación ni olvidos y desde la igualdad.

Por eso se han estructurado de la siguiente manera, una primera parte denominada ‘Tengo dudas’, que aporta una visión general del lenguaje, su origen, evolución y uso con el fin de entender los mecanismos y mejorar la sensibilización respecto al uso de un lenguaje incluyente. La segunda parte, ‘Quiero alternativas’, ofrece de forma práctica y con ejemplos más de 30 alternativas y recursos inclusivos y no sexistas que, sin ir contra la gramática ni centrarse en los desdoblamientos, dan la posibilidad de optar por las soluciones más válidas a cada contexto, situación o preferencia concreta.