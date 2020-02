Por qué no se cumple la "zanja única" en el Toledo histórico

La Ordenanza de la Zanja única no se cumple y el Gobierno Municipal es consciente de la necesidad de revisar el procedimiento para evitar situaciones como la de la calle de la Merced, de nuevo en obras tras, porque no se introdujo la canalización del gas mientras era reformada por el Consorcio de la Ciudad de Toledo. Es la demanda de suministros la que rige la zanja única, ha venido a reconocer la portavoz del gobierno municipal, Noelia de la Cruz. "La finalidad de esa ordenanza es no abrir el pavimento una y otra vez para canalizar pero eso choca con los intereses particulares de suministradoras que deciden que por falta de clientes no les sale rentable la canalización".

Cierro zanja y abro zanja en la calle de la Merced

Uno de esos casos "concretos" lo viven los vecinos estos días en la calle de la Merced, que vuelve a estar en obras. La empresa responsable de la zanja única en Toledo, Antolín Garcia Lozoya, ha vuelto a abrir el pavimento que recientemente había sido reformado por el Consorcio. No se había metido la canalización del gas natural.

En el caso concreto de la calle de la Merced, la solicitud del vecino de un inmueble es posterior a la obra del Consorcio y como "no había demanda de este servicio", la dirección de obra decide ejecutarla sin la canalización previa de los servicios. La conclusión es que las empresas suministradoras, según el Gobierno, responden a la poca o mucha demanda y se abren zanjas una y otra vez.

La asociación Iniciativa del Toledo Histórico critica en un comunicado lo que considera un error evitable -dice- que tanto perjudica la calidad de vida cotidiana de los vecinos residentes del barrio. También lamentan no haber sido informados directamente por el consistorio y haberse enterado por los operarios, una vez colocadas de nuevo las vallas el pasado 14 de febrero.

Las mismas fuentes del gobierno apuntan que se han dado instrucciones a la empresa García Lozoya para que remate de la manera más pulcra posible la nueva brecha abierta sobre el pavimiento recién estrenado

Iniciativa por el Toledo histórico afirma en su comunicado que en las obras de reforma del firme de la calle Navarro Ledesma y plaza Amador de los Ríos, la Concejalía de Obras del Ayuntamiento directamente decidió no instalar la zanja única, a pesar del anunciado inicio de despliegue de la fibra óptica en el barrio.