Coches de Fernando Alonso, el balón del '12 a 1' a Malta o camisetas firmadas por Gasol y Nadal, en Albacete

El Palacio de Congresos de Albacete acoge desde este viernes la exposición ‘Leyendas. Museo del Deporte’, organizada por el Ayuntamiento de Albacete y la IFAB y que reúne hasta el 20 de marzo cerca de 500 piezas y símbolos emblemáticos pertenecientes a grandes profesionales, según ha explicado el consistorio en nota de prensa.

Imagen de la inauguración / Ayuntamiento de Albacete

Al acto inaugural han asistido representantes de clubes, entidades y escuelas deportivas de la ciudad; deportistas como el tenista rodense Guillermo García López; el exjugador de Baloncesto del Real Madrid y medalla de plata con la selección española en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, Fernando Romay; el ex futbolista Juan Señor, que ha pasado a los anales de la historia del fútbol nacional por ser autor del último gol del España-Malta; el ex futbolista y entrenador de Fútbol Pepe Carcelén, que con la selección Española disputó la Eurocopa del año 2000 y el Mundial de Corea y Japón en 2002; el coordinador de las categorías inferiores de la selección española de fútbol, Ginés Meléndez, que ha conseguido al frente de los combinados nacionales sub 17 y sub 19 cuatro campeonatos de Europa; la colegiada Susana Rodríguez, que dirigió la Final Olímpica de Río de Voleibol femenino entre China y Serbia; Javier González y Tomás González, ex jugadores albaceteños que han competido en la ACB; Oscar Cardo, recién llegado de su aventura para alcanzar la cima del Everest en invierno y sin oxígeno; la ex jugadora de Voleibol Asunción Domenech, que participó en el desfile inaugural de Barcelona 92; los nadadores del Club Deportivo ADEPEI de ASPRONA Luis Serrano y Eloy Molina, que en el Campeonato del Mundo de Brisbane (Australia) consiguieron seis y cuatro oros; y José Martínez, del Club Deportivo San Ginés de ASPRONA, que en el Campeonato del Mundo de Atletismo celebrado en esta misma ciudad, consiguió la plata en la prueba de 4X400.

Con entrada gratuita, se podrán ver dos de los coches originales con los que participó Fernando Alonso en los mundiales de Fórmula 1, el Renault y el Ferrari; el balón con el que España ganó hace 36 años por 12 a 1 a Malta; las últimas antorchas olímpicas; camisetas firmadas por Induráin, Pau Gasol, Carolina Marín o Rafa Nadal, entre otros; la bicicleta de Óscar Sevilla, las zapatillas de Pau Gasol, Steve Nash, Fernando Alonso y Carlos Sainz; la raqueta de Garbiñe Muguruza; las mazas de la selección española de Gimnasia Rítmica; o la ‘chaqueta verde’ de José María Olazábal.

A estos objetos, que ya son iconos deportivos, se unirán otros que también forman parte de los grandes hitos deportivos de nuestra ciudad, pertenecientes al Albacete Balompié, el Club de Baloncesto en Silla de Ruedas AMIAB y los clubes deportivos ADAPAEI y San Ginés, de ASPRONA, que también tendrán espacio propio en esta exposición, en el que se rendirá un merecido tributo a sus gestas deportivas.

Además, está previsto que una importante nómina de ‘leyendas deportivas’ visiten nuestra ciudad con motivo de esta muestra, pues mientras permanezca en Albacete, se contempla que lo hagan Fernando Morientes, Fermín Cacho, Roberto Parra, Carlota Castrejana, Santi Denia y Ona Carbonell, entre otros. También se está ultimando con la Real Federación Española de Fútbol que su presidente, Luis Rubiales, visite la exposición, para que las copas de Europa y el trofeo del mundial, cosechados por la Selección Nacional, se incorporen a la exposición.

No es esta la única sorpresa que acompañará a esta exposición, pues también se está estudiando que la única antorcha olímpica que recorrerá nuestro país, como preludio de las Olimpiadas de Tokio 2020, sea recibida en el Ayuntamiento de Albacete y desde allí, trasladada al Museo.