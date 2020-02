Dentro de este año de celebración de la veterana peña flamenca esta noche, a las 22:00 horas los aficionados podrán disfrutarm de la voz, y el cante puro de este joven cantaor flamenco que estará acompañado a la guitarra por Paco León

Samuel Pimentel Serrano, cantaor gitano, más conocido en la historia del arte del cante flamenco con el nombre artístico de Samuel Serrano, nació en (Chipiona, (Cádiz) en el año de, 1994. Samuel es la gran esperanza de la cantera flamenca Chipionera. Un joven valor del cante gitano, de la estirpe de Los Agujetas, evoca con su cante de voz negra, cruda y racial a metales como los del Tío Juan Talega, desprendiendo aromas a los cantes de Chocolate, Terremoto o Antonio Mairena.

Su afición al flamenco le viene desde muy temprana edad, ya desde pequeño entonaba los cantes que oía a su padre pero es de la mano de su primo Manuel Flores "Macarron" cuando poco a poco empieza a forjarse el cantaor que lleva dentro. Canto desde que tengo uso de razón y mi meta es alcanzar el estatus que me permita vivir de esto. Tengo los pies en el suelo, no dejo de ser un niño pero mi familia es un gran apoyo y procuro rodearme de grandes profesionales y mejores personas, como Paco Cepero mi padrino artístico, que me den los mejores consejos.

Samuel Serrano invoca en su sonido la tragedia de los cantes de Jerez, tiene la voz de un cantaor de cincuenta, la frase que más repiten los que lo han escuchado es suena como los viejos y es que Samuel cuenta con una voz afila, gitana hasta lastimar que se faja con los cantes por Seguiriya y soleares, por fandangos y bulerías, como el mejor maestro.

Es sublime en la seguiriya, el palo donde se encuentra más cómodo, a esto hay que añadir los buenos compas que tiene en cantes más veloces como la Bulería, donde sorprende que se desenvuelva tan bien, debido precisamente a que su tipo de voz tan rozada, no suele llevarse bien con estos cantes.