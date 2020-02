Compromís propone incluir a los sindicatos en la mesa de transporte

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante va a proponer que se incluya la participación de las principales centrales sindicales en la mesa de transporte, para que se incluya la voz de los trabajadores y trabajadoras a la hora de crear un mapa de transporte urbano.

"Hay cientos de personal laboral que trabaja en los polígonos industriales que no pueden acceder a su puesto de trabajo sino es en coche porque no hay líneas de autobuses, no hay movilidad alternativa al vehículo privado; hay cientos de trabajadores que trabajan los hospitales o en servicios sanitarios 24 horas que tampoco tienen cómo volver a casa al terminar de trabajar; y hay cientos de trabajadoras y trabajadores que trabajan los centros comerciales de la ciudad que tampoco pueden volver a casa cuándo acaban de cerrar las tiendas pasadas las 22:00", ha denunciado Rafa Más, concejal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante.

La coalición ha destacado que a la hora de diseñar una nueva red de transporte urbano es imprescindible que no solo se tengan en cuenta los desplazamientos que se realizan por ocio o por consumo, sino también todos aquellos que responden a desplazamientos urbanos por motivos laborales, algo que es cada vez más habitual y que lo será cada vez más en el futuro.

"Si queremos una ciudad más amable para todos y todas las alicantinas, una ciudad más sostenible y evitar los grandes atascos que se provocan en los puntos de entrada y de salida de la ciudad en las horas puntas es importante contar con las trabajadoras y los trabajadores a la hora de crear una alternativa al coche en el desplazamiento", ha reivindicado Rafa Más.