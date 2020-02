Santa Marina de Torre, primer pueblo del Bierzo alineado con el autonomísmo leonés

Santa Marina de Torre, primer pueblo del Bierzo que se suma a la corriente autonomista leonesa. La Junta Vecinal de esta población del municipio de Torre del Bierzo, gobernada por la UPL, ha aprobado en pleno su posicionamiento a favor de que la región leonesa se convierta en autonomía. El vocal de la pedanía y concejal leonesista en Torre, Melchor Moreno, reconoce que la moción no tendrá un gran recorrido en las instituciones de la comarca. Aunque la llevarán a los dos municipios en los que tienen representación, Torre y Villafranca, se enfrentan a la resistencia del resto de los partidos y a un sentimiento bercianista que no comulga con los postulados de la UPL, aunque tratarán de convencerles de que son movimientos 'complementarios y no opuestos'

De hecho, Coalición por el Bierzo puede gobernar en Torre gracias al apoyo del leonesismo

Argumentos

En el texto aprobado por la Junta Vecinal, argumentan que las tres provincias del oeste de la actual comunidad de Castilla y León han perdido más de 150.000 habitantes desde 1983, lo que supone el 80 por ciento de la emigración en el conjunto de la autonomía. También recuerdan que la actual configuración del Estado fue un capricho de los políticos de turno, que no tuvieron en consideración la región histórica leonesa, que quedó unida a Castilla en una autonomía que califican como ‘injustificable.

Asimismo, lamenta la Junta Vecinal que los gobiernos de la comunidad hayan tratado de desnaturalizar la identidad leonesa y de crear confusión entre lo leonés y lo castellano.