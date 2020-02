Capella de Ministrers presenta 'Carmesina i Tirant' a l'Auditori de Castelló

El grup musical Capella de Ministrers presenta el diumenge 23 de febrer a les 18.00 hores a la Sala Simfònica de l’Auditori de Castelló el concert ‘Carmesina i Tirant’, un viatge musical a l’Edat Mitjana amb Mara Aranda com a Carmesina i Toni Aparisi com a Tirant lo Blanc. A més, el dilluns 24 a les 10.00 hores hi haurà un altre concert de ‘Carmesina i Tirant’ dirigit a públic escolar.

Capella de Ministrers compta amb Carles Magraner a les violes d’arc, Eduard Navarro al duduk, les xeremies i la cornamusa, Pau Ballester a les percussions, Robert Cases a la cítola, el llaüt i la viola renaixentista, i Jota Martínez a la viola de roda, el setar i el xofar.

‘Carmesina i Tirant’ ens apropa a la música del nostre Segle d’Or amb una proposta pensada especialment per al públic més jove. En aquesta producció es combinen diversos elements essencials que fan l’espectacle un tot humanista en què literatura, poesia, pintura, art i història conflueixen utilitzant la música com a vehicle d’unió.

Tirant lo Blanc podria ser un personatge real d’aquella època que defensa la virtut i els nobles ideals manifestats en la guerra, l’amor i la mort. Ell i Carmesina ens portaran a conéixer millor el nostre passat, el seu temps i amb la música gaudir i reflexionar sobre el nostre.

Capella de Ministrers

Carles Magraner fa una proposta musical i escènica que desenvolupen diversos músics de Capella de Ministrers. En aquesta proposta didàctica s’utilitzen projeccions, les quals reforcen l’estructura narrativa i musical i una posada en escena en la qual dos seran els personatges que participen en l’espectacle.

Tirant lo Blanc és elpersonatge principal, un honorable cavaller que aconsegueix les seues victòries, capaç d’enamorar a la més bella de les princeses amb les seues virtuts.Carmesina ésl’enamorada del Tirant (només veure-la ja queda encisat per ella), princesa de l’Imperi Grec amb una bellesa espectacular que aconsegueix que Tirant li declare el seu amor. Es caracteritza principalment per la seua cultura i educació i, com també Tirant, posseeix una gran astúcia.

Prenent com a base la mateixa novel·la de Joanot Martorell, es crea un fil conductor en què es repassen els elements essencials de la música del nostre Segle d’Or amb les influències pròpies de l’època. Així, la narració de l’obra permet presentar de manera didàctica la història de la música des de l’Edat Mitjana fins al Renaixement vinculada a la Corona d’Aragó.

Es presenten èpoques i músiques dels segles XIII al XVI, partint de la música de trobadors i arribant al repertori dels cançoners renaixentistes. També es presenta un repertori profà i religiós així com les influències musicals de les diverses escoles del Renaixement. Important és mostrar també aquells vessants de la música oriental que conformen part de la nostra història i de la del Tirant, com bé serien les músiques andalusines o del mediterrani.