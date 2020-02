Una profesora utiliza la tauromaquia como elemento didáctico para alumnos de 5 años en un colegio de Castelló

Una profesora de infantil del Colegio Público El Pinar del Grao de Castelló ha utilizado la tauromaquia como elemento didáctico con sus alumnos de 5 años según han denunciado padres del centro a nuestra emisora. La dirección del centro ha desaconsejado esta actividad.

Jordi Aguilar, el director del Colegio Público El Pinar del Grao de Castelló, en declaraciones a esta emisora, ha asegurado que la dirección del centro ya ha desaconsejado a través de un escrito formal a una profesora de infantil que deje de utilizar la tauromaquia en las clases. Aguilar ha explicado que han recibido quejas y comentarios en contra de este recurso con niños y niñas de tan solo 5 años, ya que esto incita al maltrato animal. Se trata de cartulinas explicativas sobre tipos de toros, construcciones de maquetas de plazas de toros y toreros, e incluso carretones infantiles con ruedas que se suelen utilizar para el ensayo de recortes.

Maqueta plaza de toros / Radio Castellón

Preguntado sobre qué acciones emprenderían en el caso de que dicha profesora no dejase de utiilizar la tauromaquia en sus clases de infantil, el director del centro ha explicado que de momento no tiene constancia de que la profesora haya retirado este material y que si continuase así, hablaría con el Servicio de Inspección Educativa para que considerasen si autorizan o no a la utilización de dichos elementos.

La dirección del centro también ha explicado que una resolución de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, insta a las instituciones públicas a no utilizar la tauromaquia como elemento educativo y que consideran que esto no debería seguir ocurriendo.