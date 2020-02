Vila-real agiliza la tramitación de expedientes de transmisión no sujetos al pago de plusvalía

El Ayuntamiento de Vila-real ha implantado un nuevo modelo de instancia que permitirá agilizar la tramitación de expedientes del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía, en los casos de transmisiones en las que no ha habido un incremento de valor.

La Concejalía de Hacienda que dirige el alcalde, José Benlloch, a través del departamento de Gestión Tributaria ha puesto en marcha este 2020 un nuevo modelo que facilita a los propietarios que han realizado una transmisión declarar la no sujeción al impuesto si demuestran que no ha habido un incremento de valor en su propiedad respecto a la transmisión anterior.

Con esta medida se busca un doble objetivo: por un lado, agilizar la tramitación relativa a este tipo de expedientes y evitar la acumulación de recursos y reclamaciones que se han multiplicado en los últimos tres años partir de los pronunciamientos de Tribunal Constitucional en 2017 y de las sentencias del Tribunal Supremo de 2018 en los que se reconoce el derecho de los afectados a solicitar la no sujeción a este impuesto si no se ha producido dicho incremento de valor. Por otro lado, la aplicación de este nuevo modelo de instancia también pretende dar mayor seguridad jurídica tanto a los particulares como a la Administración local a la hora de gestionar estos expedientes.

Según los datos del departamento de Gestión Tributaria, el número de expedientes de transmisión de propiedades (compraventas, herencias, donaciones, etc.) referentes a este impuesto ha ido creciendo en los últimos ejercicios, pasando de ser unos 1.000 aproximadamente al año durante el periodo 2010-2014 a 1.424 en 2018 y 1.388 en 2019. La tendencia se mantiene en este año, ya que desde el 1 de enero hasta el 10 de febrero de 2020 se han creado ya 178 expedientes.

A raíz de las sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, se han multiplicado también los recursos y las solicitudes de devolución de ingresos indebidos, rectificación de autoliquidaciones, y solicitudes de declaraciones de no sujeción al impuesto. Así, durante el periodo 2017-2019 se presentaron un total de 989 recursos y reclamaciones y sólo durante el primer mes de 2020 han sido ya otras 46 las reclamaciones presentadas.

“Nos hemos encontrado con el problema de que muchos particulares piensan que no deben realizar ningún trámite en el Ayuntamiento si no se ha producido un incremento de valor en la transmisión que han realizado y por tanto no están sujetos al pago de plusvalía”, señala el alcalde y edil de Hacienda, pero la realidad es que “toda la jurisprudencia al respecto coincide en que es el afectado quien debe solicitarlo y quien debe probar ante la Administración que no se ha producido dicho incremento de valor”.

Este desconocimiento ha dificultado la gestión de estos expedientes por parte del Ayuntamiento y ha motivado el incremento de recursos, una tendencia que ahora se pretende corregir con este nuevo modelo de instancia en el que el propietario declara la no sujeción al impuesto de plusvalía y aporta los títulos de transmisión anterior y actual para demostrar que cumple los requisitos para ello.