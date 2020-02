El PSOE pone en duda la legalidad del proyecto de construcción de la nueva estación de autobuses de Ronda

El PSOE vuelve a poner en tela de juicio la legalidad del proyecto de construcción de la nueva estación de autobuses en las inmediaciones de la Biblioteca Comarcal Adolfo Suárez. Los socialistas rondeños han vuelto a reiterar su disconformidad con la ubicación elegida por el equipo de gobierno para esta estructura poniendo el acento en esta ocasión en la posibilidad de cometer un delito sobre la ordenación del territorio ya que, según ha recordado la portavoz de la formación, Isabel Aguilera, el plan actual obliga a utilizar estos terrenos para fines deportivos o educativos: "Nuestro Plan General de Ordenación Urbana Vigente, en su artículo 71, dice que el equipamiento deportivo y educativo es inmodificable", a lo que añade, "habría que hacer un plan nuevo, no basta una innovación".

No obstante, desde el PSOE sí ven con buenos ojos la creación de una pasarela elevada para salvar el paso a nivel de calle Guadalcobacín, así como la mejora del paso existente en la calle Dolores Ibárruri, junto al instituto Rodríguez Delgado. Eso sí, los socialistas aseguran que ambos proyectos se deben ejecutar de manera independiente al proyecto de la estación de autobuses. En este sentido, Aguilera ha asegurado que en el PSOE no tienen constancia de que exista un permiso formal por parte de ADIF para que se pueda realizar esta construcción. "No hay ningún compromiso de ADIF por asumir esa construcción sobre la mesa. Yo no sé quién la va a pagar. De momento no figura en ninguna parte", ha declarado.

Ferrocarril de 'altas prestaciones' en la Serranía de Ronda

Por otro lado, y siguiendo ahora con las comunicaciones ferroviarias, desde el PSOE aseguran que van a seguir reivindicando a sus compañeros de partido en el gobierno central la apuesta firme por la mejora de las líneas de media distancia en nuestra Serranía así como la conexión con altas prestaciones de la línea Bobadilla-Ronda-Algeciras. En este sentido, los socialistas han querido ser prudentes y no hablar de plazos y fechas porque "no pueden hacer milagros", dicen aunque, a preguntas de los periodistas, el senador socialista Miguel Ángel Heredia sí que ha señalado 2021 como el año en el que podrían llegar los primeros trenes de nueva construcción para sustituir a los actuales ferrocarriles, conocidos como ‘trenes rana’.

Heredia también ha insistido en que el PP se comprometió a destinar 170 millones de euros a la mejora de las comunicaciones ferroviarias pero esta cantidad se vió reducida a sólo 30 millones de euros en siete años de gobierno. Sin embargo, dicen, el equipo presidido por Pedro Sánchez ya ha invertido 230 millones de euros estas infraestructuras.