Xoel López cambia de ciclo, hoy cierra gira pero presenta nueva canción del nuevo disco que vendrá. Hemos hablado con él en Hoy por Hoy A Coruña, hace balance positivo de la gira que finaliza hoy en Barcelona: "Fue creciendo, fue calando el anterior disco poco a poco, granito a granito".

'Alma de Oro' es el tema adelanto de un nuevo disco del coruñés que llegará "entre mayo y junio", según adelanta el cantante en los micrófonos de Radio Coruña. Mientras tanto, este 'Alma de Oro' es el primero de hasta un total de tres canciones nuevas que podremos escuchar antes de la salida del disco número quince de su carrera, el cual todavía no tiene nombre.

Los detalles del nuevo disco

'Alma de oro' es identificable al instante como una nueva canción de Xoel López, dueño de un timbre vocal distintivo, pero a su vez encierra algunas novedades muy significativas. Por lo pronto, resulta la primera ocasión en toda la discografía del coruñés en que la rúbrica es compartida, en este caso con el también coruñés David Quizán.

El cantautor coruñés afincado en Madrid también ha querido desligarse de la producción y encomendársela de manera exclusiva a Carles Campi Campón, el hechicero barcelonés de la electrónica que figura detrás de las últimas entregas de Drexler, Vetusta Morla o Natalia Lafourcade, entre una extensa lista de trabajos.

En esta evolución, es destacable que en 'Alma de oro' no suena ni una sola nota de guitarra. A cambio, abundan los sintetizadores y la electrónica sutil y cálida, desde esos efectos de arpa hasta unos envolventes arpegiados que en otros tiempos y circunstancias, sin duda, habrían corrido por cuenta de alguna guitarra acústica.

Xoel López dice a Europa Press sobre 'Alma de oro': "Me gusta porque me sorprende a mí mismo, porque no acierto a localizar de dónde proviene. No me recuerda a ningún género o artista en concreto, y creo que eso le sienta bien, aunque obligue a concederle más de una escucha. Intuyo que en buena parte del disco va a suceder lo mismo. El oyente me reconocerá, sin duda, pero verá claro que estoy inmerso en una reinvención, en los primeros pasos de un nuevo camino. Y esta nueva etapa no me produce temor".

La única influencia explícita, y es más estructural que conceptual, la encontramos en 'Somebody that I used to know' (2011), aquel fabuloso one hit wonder del belga Gotye junto a la cantautora neozelandesa Kimbra, que en este caso responde al nombre artístico de Ede -una joven de 23 años del barrio madrileño de Carabanchel que canta con Xoel-.

La portada de este adelanto es obra de la ilustradora Rebeca Losada, quien ya ha trabajado con Xoel en otros proyectos como el muy coruñés Combo Viramundo.