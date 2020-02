Pochola Hernández participará en el rally Qatar Manateq Baja

La copiloto oficial del equipo Metal Lube Rally Raid, Pochola Hernández viaja este viernes hasta Qatar para competir en el rally “Qatar Manateq Baja” perteneciente al Cross Country, en el que formará un equipo totalmente femenino junto a la conocida piloto alemana Edith Weiss quien la ha elegido para sentarse en la baquet del copiloto y así ser el primer equipo femenino que participará en Qatar, con la consiguiente reivindicación de la integración femenina en este deporte.

Una prueba muy exigente / Cadena SER

Antes de partir, Pochola comentaba que “En Qatar no hay mujeres ni pilotos ni copilotos y esperamos no tener problemas por la actitud ante las mujeres, aunque cuando hablé con Edith me ilusionó tanto la oportunidad de poder participar en una competición en Qatar como formar un equipo femenino y demostrar que las mujeres podemos participar en deportes que, si aquí todavía son en su mayoría masculinos, en los Emiratos Árabes es algo inviable. Además, para mi palmarés y carrera deportiva es muy importante y espero que me abra puertas en un futuro próximo. Es una carrera dura que se desarrolla completamente en el desierto durante una semana y espero cumplir las expectativas que Edith y su equipo han puesto en mí”.

Este año, además, el equipo Metal Lube Rally Raid, Jose Augusto González “Capu” y Pochola, va a dar el salto al Mundial de Bajas en el que han participado anteriormente en las pruebas de Portugal y España. Esta vez ampliará con Italia, Hungría y Polonia a bordo de un Nissan Pathfinder y en la categoría T2, intentarán conseguir el título mundial.