Presentóuse en Lugo o libro “Educar a través da arte”, o primeiro libro de temática pedagóxica de Vicente Blanco e de Salvador Cidrás, artistas formados na Facultade de Belas Artes de Pontevedra que conciben a arte como acción creadora e que proponen un modelo de traballo para iniciar cambios educativos baseados no desenvolvemento de procesos que foxen dos estereotipos convencionáis.

Dirixido tanto ao profesorado en activo como a futuros docentes, especialmente de Educación Infantil e Primaria, o libro pretende impulsar o desenvolvemento de iniciativas que poñan en valor a diversidade e a diferenza do alumnado e a posta en práctica dun modelo arternativo baseado na creación artística e na calidade do ensino.

“Educar a través da arte” recolle experiencias que abranguen traballos co barro, co papel ou co debuxo experimental, entre outras propostas. Os autores do libro son impulsores tamén do grupo de innovación educativa Escola Imaxinada, que integra a profesionáis das artes, da arquitectura, da filosofía e da educación infantil. Na web, www.escolaimaxinada.com asesora en materia de deseño de espazos e recursos educativos.

Hoxe falamos con Vicente Blanco e con Rocío Modia, alumna da Escola de Formación do Profesorado e coautora da obra