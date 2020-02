Manix Mandiola: "Con Jordan ganábamos los partidos"

Interesante jornada la que le espera al conjunto del Atlético Baleares este próximo domingo en el Estadi Balear. Reciben al Racing de Ferrol, un histórico club del fútbol español, y no lo hacen de la mejor manera los palmesanos.

Son muchas bajas las que acumula el conjunto balearico para este partido del domingo. Hasta 9 jugadores tiene el técnico Manix Mandiola en la enfermería, por lo que únicamente contará con 15 jugadores en el partido tal y como nos ha avanzado esta mañana en la rueda de prensa, y dentro de esos jugadores hay nombres como los de Jorge Ortiz y Manu herrera que siguen recuperandose y que no están para jugar, que excepto una emergencia como dice el técnico, no van a salir a jugar.

"Me preocupan las bajas, lo que luego lo analizas y no hay lesiones iguales. Si todos se lesionaran de lo mismo, creeríamos que lo estamos haciendo mal, que a lo mejor lo estamos haciendo mal. Pero luego ves que otros equipos pasan por lo mismo, asique no le damos muchas vueltas" analiza Manix Mandiola, entrenador del Atlético Baleares.

Concretamente, los 9 nombres que habitan en la enfermería blanquiazul son:

Manix no puede contar con varios jugadores durante la semana y algunos de ellos están totalmente descartados para el partido del domingo ante el Racing de Ferrol. Peris está sancionado al cumplir partido de suspensión por ver la quinta amarilla. La situación de la enfermería del ATB ahora mismo es la siguiente.

Alberto Villapalos, Alberto Gil, Manu Herrera, David Haro, Jorge Ortiz, Samuel Shashoua, Dejan Lekic, Óscar Gil, Jordan Holsgrove. Precisamente esta última es la que más preocupa al técnico balearico: "Jordan nos daba ese jugador diferente, que tal vez tenía unas carencias defensivas, pero el talento y la calidad que tiene, de cara al espectador, gusta. Gusta, y nos daba resultados además, porque con él se ganaban los domingos"

Jornada 25 de liga que arranca el mediodía del domingo para los intereses de los conjuntos de Baleares. Partido importante en el Estadi Balear para seguir progresando en el liderato del primer grupo de la Segunda B.