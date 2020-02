Motril celebrará el Día de Andalucía con la popular Colour Run

La imagen de años anteriores está en la retina de centenares de motrileños: deporte no competitivo, diversión, posibilidad de disfrutarlo en familia y –sobre todo- de una nube de color envolviendo los tres kilómetros de trazado urbano de la ya famosa Colour Run de Motril. Un acontecimiento deportivo con el que la ciudad festejará el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía, y que de antemano se prevé multitudinario.

La teniente de alcalde de Deportes del Ayuntamiento de Motril, María Ángeles Escámez y el concejal de Deportes, Daniel Ortega, han presentado un evento que "sobrepasa su dimensión deportiva para convertirse, con este ya cuatro años, en un acontecimiento social en la ciudad", tal y como destacaba Escámez. La teniente de alcalde ha resaltado, además, que si bien la carrera propiamente dicha será a las 12 del mediodía, con salida en la Ronda Sur, desde las 9 de la mañana "los niños podrán disfrutar de increíbles actividades que se ubicarán en la cercana Ronda del Mediodía y en la que no faltará ningún tipo de espacios hinchables dedicados a la práctica deportiva", indicó la edil.

En efecto, dichas actividades darán paso al calentamiento de la Colour Run, ya en la Ronda Sur, a cargo de monitores del centro deportivo UP y acto seguido se iniciará una prueba repleta de diversión y colorido que discurrirá por dicha vía hasta la rotonda principal de entrada a la ciudad, avenida de Salobreña, pie del Cerro hasta enlazar con la calle Obispo, avenida de Andalucía, de nuevo avenida de Salobreña y conclusión en la plaza de la Coronación, donde se celebrará una gran fiesta final con animación a cargo de Centro Deportivo UP. El circuito urbano es de tres kilómetros en total, estando previstos cinco puntos de lanzamiento de pintura y dos de espuma "no diremos donde son para que sea una sorpresa para los participantes", comentaba la teniente de alcalde de Deportes, María Ángeles Escámez.

La carrera es "un imán para el gran público y sobre todo para las familias al completo", afirma el concejal de Deportes Daniel Ortega quien destaca el esfuerzo logístico y humano que supone para el Área de Deportes un evento tan participativo "ya no solo por el personal del área, que se vuelca, sino por el área de Limpieza del Ayuntamiento de Motril, Policía Local, Protección Civil y la importante ayuda de los voluntarios", señaló Ortega. El concejal, además, anunció que entre el 24 y el 27 de febrero se podrán realizar las inscripciones on-line en la web www.motrildeportes.es, mientras que presencialmente, y en el pabellón municipal, el plazo es el mismo aunque en horario de 9 a 14 horas y de 17 a 20. El día de la prueba, los participantes podrán inscribirse desde las 9 hasta las 11.30 de la mañana. La inscripción tiene un coste de 3 euros por persona, y a cada participante se entregarán unas gafas bolsa con el polvo de color.

Color biodegradable

En relación a este último aspecto, Daniel Ortega explicaba que el polvo coloreado que los corredores lanzan, y que da ese aspecto tan espectacular a la carrera, es totalmente biodegradable, 100% natural y con un 99% de almidón de maíz con colorante alimentario. Por su parte, la teniente de alcalde María Ángeles Escámez apeló a la solidaridad de los motrileños al recordar que se puede aportar un kilo de alimentos no perecederos para colaborar con la Caravana de la Paz que los llevará, posteriormente, a diversos enclaves saharauis.

Por su parte, el técnico del área de Deportes Manuel Soto hizo especial hincapié en el carácter no competitivo de la carrera "básicamente podemos decir que es una marcha, porque se puede participar corriendo, trotando o andando", dijo Soto en alusión al hecho de que hay familias que participan incluso con los niños pequeños. También recordó actividades deportivas que se desarrollarán, esa mañana, en el colegio público Río Ebro y en el Virgen de La Cabeza.

De la misma forma, y con las prevenciones lógicas de un mes meteorológicamente inestable, en caso de amenaza de lluvia las actividades infantiles previas se desplazarían al pabellón de deportes. Pero, volviendo a la carrera, se trata, en definitiva, de diversión y fiesta a la que se recomienda, lógicamente, el uso de ropa vieja dado que los corredores terminan, literalmente, irreconocibles.

La jornada deportiva está organizada por el Área de Deportes del Ayuntamiento de Motril, contando con la colaboración de Centro Deportivo UP y patrocinada por Alcampo, Autoridad Portuaria de Motril y La Palma.