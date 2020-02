Esperan un "aluvión de reclamaciones" al SMS en Cieza

En A Vivir Salud, con Maica Sánchez y el Dr. José Martínez hablamos de los pacientes ocultos en la lista de espera, tras lo sucedido en el Hospital de La Vega Lorenzo Guirao de Cieza. Recordamos que el director médico de este hospital, Luís Miguel Aguirán, ha sido cesado, esta semana, tras la misteriosa desaparición de 805 pacientes de la lista de espera de rehabilitación.

Hablamos con las personas que han sacado a la luz este grave asunto: Elvira García de UGT, Javier Ortiz de SATSE y Juan Ortiz del SPS, todos delegados sindicales y trabajadores del hospital de Cieza, además de Teresa Martín de la Asociación de Usuarios de la Sanidad y Carmelo López de la Asociación Prohospital de Cieza

Nos han explicado cómo comenzaron a investigar, tras recibir decenas de quejas de los usuarios y conocer el caso de un familiar, un adolescente que llevaba cinco meses esperando una primera cita en rehabilitación para tratarse una lesión en los pies.

Elvira García de UGT, Javier Ortiz de SATSE y Juan Ortiz del SPS, todos delegados sindicales y trabajadores del hospital de Cieza, acabaron descubriendo en un cajón a 805 pacientes que deberían estar en la lista de espera de Rehabilitación, pero que no estaban allí. Los hechos se produjeron apenas unas semanas después de que las listas de espera de este hospital, recibieran el aplauso del SMS, por su buena gestión. "Sólo había 36 personas en lista de espera, nosotros también les felicitamos", confiesan.

Las explicaciones ofrecidas por el gerente del área no satisfacen a estos trabajadores. "Primero nos dijeron que era un error administrativo, después que habíamos malinterpretado la situación", cuenta Jesús Ortiz, de Satse. Elvira García, de UGT, desconfía de esas explicaciones "porque un error administrativo no se puede mantener durante cinco meses". Los tres delegados sindicales del hospital de Cieza coinciden en afirmar que no se trata de ningún error sino de "una orden" y apuntan al gerente del área de salud IX como máximo responsable.

Juan Ortiz del SPS explica que "todo esta informatizado, ¿cómo se puede hacer eso?. Eso tiene que ser por alguien que haya dicho: guardalos. Esa es la responsabilidad que pedimos, por el daño que se le ha hecho a los usuarios y el daño que se les ha hecho a los trabajadores, porque los trabajadores del hospital Lorenzo Guirao también somos afectados"

Carmelo López de la Asociación Prohospital de Cieza explica que en el pueblo era "un clamor" lo que estaba sucediendo y pone el acento en los pacientes que han visto empeoradas sus dolencias porque nadie los llamaba a Rehabilitación. Muchos han tenido que gastar un dinero que no tenían para poder curarse "Es un auténtico robo y un disparate lo que se les ha hecho a los ciudadanos de Cieza, Blanca y Abarán, que al final se están beneficiando los particulares, que yo no digo que tengan la culpa ni mucho menos, pero tienes que ir a las clínicas privadas porque en las públicas no te atienden".

Teresa Martín, de la Asociación de Usuarios, ha pedido explicaciones al SMS, al que han solicitado el inicio de una investigación y advierte de que se está incumpliendo la ley al citar a los 805 pacientes que quitaron de la lista de espera y darles cita ahora para dentro de varios meses: "cuando la ley dice claramente que son 50 días para una primera consulta"

Por todo ello ambas asociaciones de usuarios, la ciezana y la regional, van a citar a los afectados para aconsejarles que reclamen. "Debe de haber un aluvión" dice Teresa Martín que añade que "la única forma de que se prueben las cosas es por escrito, todo lo que está escrito existe. Cuando empiece a llegar ese aluvión, tendrán que contestar. La ley lo explica muy bien, tienen que darles una alternativa"

La alternativa pasa porque atiendan a estos pacientes en los plazos que marca la ley, incluso en otras áreas de salud de la Región de Murcia si fuera necesario.

Para que no vuelva a suceder algo así, desde la Asociación de Usuarios reclaman la puesta en marcha de una auditoría de las listas de espera a cargo de una comisión externa e independiente que ofrezca de manera transparente los datos de lo que ha sucedido