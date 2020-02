Cuéllar ultima el carnaval pendiente de 'chirijotas'

Una de las principales novedades planteadas por la Concejalía de Cultura para el concurso de carnaval 2020 no termina de encontrar adeptos entre la sociedad de la villa. Se entiende por 'chirijota' la agrupación de personas disfrazads para la interpretación de canciones originales donde predomine la crítica y el humor a ritmo de jota y de temática libre. Hasta la finalizacion del plazo de inscripción no hay ningún grupo apuntado, pero desde la Concejalía no descartan la participación de grupos que se animen a interpretar estos ritmos críticos en el desfile de adultos del sábado, aunque no estén inscritos previamente. Cabe recordar que para el concurso de adultos se establecen cuatro premios: el primero de 300 euros al mejor disfraz, el segundo de 200 euros a la mejor puesta en escena y el tercero de 100 euros a la mejor crítica social. La mejor chirijota tiene como premio un jamón. El desfile partirá a las 21.00 horas desde la Plaza Mayor hasta la Plaza Huerta Herrera donde se entregarán los premios. El recorrido estará amenizado por una batucada y la Banda Municipal de Cuéllar.

Más participación habrá en la tarde del domingo en el concurso infantil de disfraces que partirá a las 17.30 horas de la iglesia de San Francisco para recorrer distintas calles hasta la Plaza Huerta Herrera. Por el momento hay ocho grupos inscritos. En este caso los premios son idénticos al concurso de adultos pero sin la categoría de chirijota. En este caso los más pequeños estarán acompañados en el desfile por la Escuela de Música Cecilio de Benito y la Banda Municipal de Música, la charanga la Huevera. Previamente, por la mañana del domingo la sala cultural Alfonsa de la Torre a las 12.00 horas acogerá la representación de la obra de teatro 'Aquí como en la Gloria'.

El lunes y martes de carnaval los más pequeños podrán disfrutar de música y talleres como viene siendo habitual en los últimos años. Como novedad para atender la demanda de jóvenes entre 12 y 16 años el gimnasio del colegio de La Villa contará con Dj INSI para poner música y animar a los más jóvenes. Los carnavales terminarán en la localidad con eel tradicional entierro de la sardina que se realiza con la colaboración del Centro de Día de Personas Mayores de Cuéllar, donde después de un recorrido por los alrededores del centro se desgustará la tradicional sardina asada.