La Trinidad y Jesús Despojado celebran sus Certámenes de Bandas

Las Hermandades de La Trinidad y Jesús Despojado celebran este fin de semana, 22 y 23 de febrero, sus respectivos Certámenes de Bandas, que reunirán a diversas formaciones de Sevilla y provincia, de otros puntos de Andalucía e incluso llegadas desde fuera de nuestras fronteras. Por su parte, la Hermandad de Los Panaderos procederá este sábado al traslado de sus Imágenes Titulares desde su Capilla de San Andrés hasta la Iglesia de la Misericordia.

Estas son las citas más destacadas de la agenda cofrade:

Sábado, 22 de febrero

Exposiciones. En la Fundación Cajasol (Plaza de San Francisco) y hasta el 8 de marzo, la del IV Centenario del Gran Poder en horario de lunes a sábado, de 11:00 a 21:00 horas, domingos y festivos, de 11:00 a 18:00 horas. En el Ayuntamiento, hoy último día, la de los estrenos del paso del Cristo de la Buena Muerte de Los Estudiantes en horario de 10:00 a 13:30 horas. Y en el Mercantil de calle Sierpes, tercera muestra del Círculo de Pasión 2020 dedicada a ‘Antonio Garduño Navas. La creatividad hecha arte’. Se podrá visitar hasta el 1 de marzo en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

Cultos. En San Juan de la Palma, séptimo día del septenario a la Virgen de la Amargura, y quinto día de los quinarios del Cristo de las Tres Caídas de la Esperanza de Triana en Santa Ana, del Calvario en la Magdalena, del Cristo del Amor en la Colegial del Salvador, del Cristo del Desamparo y Abandono en la Parroquia de los Dolores del Cerro del Águila y del Cachorro y la Virgen del Patrocinio en su Basílica de la calle Castilla. Por último, en la iglesia de Los Terceros tercer día del triduo a la Virgen del Subterráneo de la Hermandad de la Sagrada Cena.

Besapiés y besamanos. Al de la Soledad de San Lorenzo que comenzó el viernes, se suman desde este sábado y hasta el domingo los del Señor de la Salud de La Candelaria, Cristo de la Fundación de Los Negritos y Jesús con la Cruz al Hombro de la Hermandad del Valle.

Consejo de Cofradías. A partir de las 10:00 horas en el Seminario Metropolitano, retiro de hermanos mayores y Consejos de la Archidiócesis hispalense preparatorio para la Cuaresma y dirigido por el arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo. Y a las 17:00 horas en la Casa de Pilatos, cabildo de la Pía Unión con vistas al Vía Crucis del primer viernes de Cuaresma, cita que cumple 500 años.

Desamparados del Santo Ángel. Segundo concierto del ciclo dedicado a la obra de Caridad ‘Cristo de la Sopa’, a cargo de la BCT Ntra. Sra. del Sol.

La Misión. A partir de las 12:00 horas en la Hacienda San Antonio de La Puebla del Río, propiedad del torero Morante de la Puebla, Fiesta Campera con gran verbena benéfica.

Pino Montano. El grupo joven de la corporación celebra sus XI Jornadas Culturales.

Bendición y Esperanza (Polígono Sur). De 12:00 a 21:00 horas en la Parroquia Jesús Obrero, celebración del 10º aniversario de la bendición de sus imágenes titulares. Incluye una misa conmemorativa a las 12:30, una mesa redonda sobre la historia de la corporación a las 14:00 horas y un certamen de bandas a las 18:00, con la participación de la BCT Ntro. Padre Jesús Nazareno, la AM Santa María de la Esperanza del Proyecto Fraternitas y la BCT de las Tres Caídas de Triana.

La Milagrosa. A las 21:00 horas en la sede del Centro Asturiano de Sevilla, en el nº 75 de la Avd. Ciudad Jardín, XIII Encuentro de Comunicación Cofrade de Sevilla y XI Premio Periodístico Cofrade ‘Carlos Schlatter’, que en esta ocasión ha recaído en la compañera Irene Gallardo; Premio de Fotoperiodismo a Antonio Sánchez Carrasco; y accésit a la Fundación Machado.

Santa Genoveva. A las 21:00 horas en el templo parroquial, VII Concierto Sones de Pasión, titulado ‘Mercedes entre Esperanzas’ y protagonizado por la Banda del Carmen de Salteras, con la colaboración de la violinista Kaori López Shinohara y la Escuela de Saetas de la Sagrada Cena.

El Baratillo. Tras la eucaristía de las 20:30 horas, meditación ante el Cristo de la Misericordia a cargo de Manuel Ezequiel Chacón-Manrique de Lara Castilla.

Los Panaderos. A las 20:45 horas tras la celebración de la eucaristía en su capilla de San Andrés, traslado del Señor del Soberano Poder en su Prendimiento y María Santísima de Regla a la Iglesia de la Misericordia, donde la semana próxima se celebra quinario en su honor. El itinerario será: Orfila, Fernando de Herrera, Daoiz, San Andrés, Don Pedro Niño, Amparo, Plaza del Pozo Santo, Misericordia y Plaza de Zurbarán.

Las Cigarreras. A partir de las 11:00 horas en las dependencias de la hermandad, Retiro de Cuaresma, dirigido por el sacerdote Pablo Colón Perales.

Los Servitas. Tras la misa de hermandad de las 20:30 horas en su capilla, tendrá lugar el acto de presentación de los actos y cultos del Tercer Centenario de pertenencia a la Orden de los Siervos de María.

La Trinidad. A partir de las 13:30 horas en el patio del Colegio Salesiano de María Auxiliadora, X Certamen de Bandas ‘Esperanza Trinidad’ con la participación de la AM Ntro. Padre Jesús de la Salud (Los Gitanos), AM Juvenil Mª Stma. de las Angustias Coronada (Los Gitanos), BCT Stmo. Cristo de la Caridad (Jerez de la Frontera), AM San Juan Evangelista (El Bonillo – Albacete), BCT San Juan Evangelista (Triana), BCT Columna y Azotes (Las Cigarreras), BCT Ntra. Sra. de la Victoria (Las Cigarreras), BCT Stmo. Cristo de las Tres Caídas (Triana) y BCT Juvenil Tres Caídas (Triana). Como en años anteriores, se instalará una tómbola a beneficio de las obras asistenciales que lleva adelante la Diputación de Caridad, así como un mercadillo solidario a beneficio de la Fundación Prolibertas.

Rocío de Sevilla. A partir de las 11:00 horas en el Corredero del Pato en Palomares del Río, III Concurso de Acoso y Derribo con carácter benéfico para las obras asistenciales de la corporación.

Costaleros. Ensayo del Divino Perdón, misterios de San Pablo, la Milagrosa y Torreblanca, ambos pasos en San Gonzalo y Redención. Igualá de ambos pasos en Cristo de Burgos y Sagrada Mortaja.

La Roda de Andalucía. A las 17:30 horas, salida en vía crucis penitencial extraordinario del Nazareno de La Roda con motivo de la entrega de la Llave de Oro de la localidad y el reconocimiento como Protector Perpetuo de La Roda de Andalucía.

Domingo, 23 de febrero

Exposiciones. En la Fundación Cajasol (Plaza de San Francisco) y hasta el 8 de marzo, la del IV Centenario del Gran Poder en horario de lunes a sábado, de 11:00 a 21:00 horas, domingos y festivos, de 11:00 a 18:00 horas. Y en el Mercantil de calle Sierpes, tercera muestra del Círculo de Pasión 2020 dedicada a ‘Antonio Garduño Navas. La creatividad hecha arte’. Se podrá visitar hasta el 1 de marzo en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

Cultos. Funciones a la Virgen de la Amargura en San Juan de la Palma, Cautivo de Santa Genoveva, Cristo de las Tres Caídas de la Esperanza de Triana en Santa Ana, Cristo del Calvario en la Magdalena, Cristo del Amor en la Colegial del Salvador, Cristo del Desamparo y Abandono en la Parroquia de los Dolores del Cerro del Águila, Cristo de la Expiración 'El Cachorro' y la Virgen del Patrocinio en su Basílica de la calle Castilla y Virgen del Subterráneo de la Hermandad de la Sagrada Cena en Los Terceros.

Besapiés y besamanos. A los que se viene celebrando desde el viernes, se suma el Cristo de la Misericordia de la Hermandad del Baratillo.

Jesús Despojado. A partir de las 13:00 horas en la Plaza de Molviedro, XX Certamen de Bandas. Participan: AM Buen Suceso de Los Corrales (Sevilla), AM San Juan Evangelista de El Bonillo (Albacete), BCT Cristo de la Expiración de la Hermandad de la Esperanza de Huelva, BCT Juvenil Centuria Macarena, AM Juvenil Virgen de los Reyes y AM Virgen de los Reyes.

Costaleros. Ensayos del palio de Pino Montano, los tres pasos del Valle, los dos de Los Javieres y el misterio de La Exaltación. Igualá del palio de la Virgen de Las Lágrimas.