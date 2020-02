PSOE-A ganaría las autonómicas con 40 escaños, según una encuesta socialista

El PSOE-A ha hecho pública este viernes una encuesta en la que se pone de manifiesto que volvería a ganar las elecciones autonómicas, con el 31,6 por ciento de los votos, lo que se traduciría en 40 escaños en el Parlamento, mientras que la suma de PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox, que posibilitó el cambio político en los comicios de 2018, no alcanzaría la mayoría absoluta de 55 escaños.

Resultado de la encuesta de Celeste-Tel para el Psoe-A / @psoedeandalucia

La encuesta señala que el PSOE-A obtendría el 31,6 por ciento de los votos frente al 28,4 por ciento que obtuvo en las autonómicas de diciembre de 2018, de manera que pasaría de 33 a 40 escaños. El PP-A también subiría, pasando del 21,1 por ciento de 2018 a un 25,1 por ciento, esto es, de 26 a 30 escaños. Ciudadanos se mantendría como la tercera fuerza aunque bajando del 18,6 por ciento al 12,2 por ciento y de 21 a 11 escaños.

La cuarta fuerza, Adelante Andalucía, tendría una pequeña subida del 16,5 por ciento de los votos en 2018 al 17 por ciento y mantendría los mismos escaños, 17. Por su parte, Vox tendría una pequeña bajada en votos, pasando del 11,1 por ciento al 10,7 por ciento, lo que le haría perder un escaño, de los 12 actuales a 11.

La encuesta ha sido encargada por el PSOE de Andalucía a la empresa Celeste-TEL, en víspera de la celebración del 40 aniversario del 28-F, en base a un muestreo de 2.600 personas y realizada en toda la comunidad autónoma durante la segunda quincena del mes de enero de 2020.

Los resultados electorales de la encuesta ponen de manifiesto que PP-A, Cs y Vox, cuyos escaños posibilitaron el cambio político en Andalucía en diciembre de 2018 al sumar entre los tres partidos 59, no alcanzarían en unas próximas elecciones la mayoría absoluta, ya que sumarían 52.

En cuanto a la valoración de líderes políticos, la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, es la única que logra el aprobado, con un 5, mientras que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, logra un 4,7; el vicepresidente de la Junta y líder de Cs Andalucía, Juan Marín, un 4,5; la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, un 4, y el presidente del Grupo Parlamentario Vox, Francisco Serrano, un 2,9. El nivel de conocimiento de Díaz se sitúa en el 98 por ciento y el de Moreno, en el 91,9 por ciento.

De otro lado, la encuesta arroja que un 51 por ciento de los andaluces no aprueba los pactos de PP-A, Vox y Ciudadanos para gobernar Andalucía. A la pregunta de "¿Aprueba los pactos de PP, CS y Vox para gobernar Andalucía?", el 51,7% de los encuestados dice que no frente al 32,1% que respalda las decisiones del actual Gobierno andaluz, al tiempo que un 16,1 por ciento no sabe o no contesta. El mayor rechazo se da en la franja más joven, entre los 18 y 30 años de edad, el 54,7%.

El estudio sociológico refleja también que un gobierno encabezado por el PSOE-A es la primera opción elegida por los andaluces y andaluzas. Así, el 44,5% de los ciudadanos prefiere un gobierno en el que esté presente el PSOE andaluz, bien en solitario (22,9%) bien con Adelante (14,2%), bien con Ciudadanos (7,4%). Por el contrario, el 32,5% simpatiza con la opción de un gobierno de derechas, de ellos, el 18,7% respalda un gobierno como el actual de PP y Cs en coalición, con el apoyo de Vox, y el 13,8% apoya un gobierno del PP en solitario.

El 54,4 por ciento de los encuestados afirma que la prioridad del Gobierno andaluz deberían ser las políticas de empleo; para un 34,4, mejorar la sanidad pública, y para un 16,6 por ciento, mejorar el sistema educativo.